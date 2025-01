Francesco Totti e Noemi Bocchi, Capodanno al mare con figli: dove stanno trascorrendo le vacanze

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Francesco Totti e Noemi Bocchi con i figli dell'ex capitano della Roma

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra essere tornato il sereno: dopo i gossip che hanno accompagnato il 2024, la relazione sembra procedere nel migliore dei modi. La coppia è partita per una vacanza ai Caraibi, in Repubblica Dominicana, con i rispettivi figli: Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio dell'ex capitano della Roma con Ilary Blasi, e i due bambini nati dalla precedente relazione di Noemi Bocchi. Se l'ex calciatore ha optato per Punta Cana, nella parte est della Repubblica Dominicana, l'ex moglie Ilary Blasi ha scelto di trascorrere il Capodanno con il compagno Bastian Muller sempre ai Caraibi ma sull'isola di Saint Barth. Tutto questo a pochi giorni dall'uscita su Netflix di Ilary, la serie che rappresenta il seguito ideale di Unica, il documentario uscito lo scorso anno: in questa nuova serie la conduttrice racconterà la sua "seconda vita" dopo la separazione dal marito.

Noemi Bocchi e Totti in vacanza con i figli

La vacanza al mare di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Per iniziare il 2025 e dire addio al 2024, Totti e Noemi Bocchi hanno scelto una delle località più affascinati dei Caraibi, la Repubblica Dominicana. In particolare, Punta Cana è la punta all'estremo est dell'isola, affacciata sul mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico. Qui è possibile rilassarsi e divertirsi nei 32 km di spiagge: in particolare a Punta Cana è possibile fare diversi sport acquatici come il kayak, il windsurf e la vela.

Francesco Totti con la figlia Isabel

A Punta Cana, in particolare nella zona nota come La Costa del Coco, è possibile trovare resort e hotel di lusso, come quello in cui probabilmente hanno alloggiato Francesco Totti e Noemi Bocchi. Infatti, secondo alcuni siti di news, la coppia alloggerebbe con i figli all'Hard Rock Cafè Hotel: qui una camera matrimoniale costa nel periodo attuale tra i 640 agli 897 euro a notte. Una cifra in linea con gli altri resort di lusso presenti sull'isola.

Francesco Totti con i tre figli