Dove vivono Francesco Totti e Noemi Bocchi: l'attico a Roma con la vasca da bagno in camera Noemi Bocchi ha organizzato un party e una caccia al tesoro per il compleanno di Francesco Totti. Nel video che ha condiviso sui social i fan dell'ex Capitano della Roma hanno avuto la possibilità di entrare dentro la casa della coppia a Roma, un attico dal design minimale.

Francesco Totti ha compiuto 48 anni. La compagnia Noemi Bocchi ha organizzato per lui un party in casa con amici e famigliari. Tra karaoke e una tavola a ferro di cavallo completamente bianchi, l'ex Capitano della Roma è stato anche coinvolto in una caccia al tesoro nell'immenso attico che i due hanno acquistato a Roma Nord. Totti ha ricevuto anche una lettera scritta dalla figlia Isabel, 8 anni: "Staremo insieme per sempre papino", questa la dedica della piccola per il papà. Nei video che Noemi Bocchi ha postato sui social gli utenti hanno potuto "sbirciare" dentro la casa splendida della coppia.

Com'è fatta la casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Roma

A pochi passi dallo Stadio Olimpico, nel quartiere prestigioso di Vigna Clara, si trova l'appartamento di circa 270 metri quadrati di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dal video pubblicato sui social da Noemi Bocchi, è possibile vedere che la coppia vive in un comprensorio residenziale dotato anche di piscina, campo da tennis e spazi verdi in comuni. Entrati nella casa all'ultimo piano dove vivono Totti e Bocchi, la prima cosa che si può notare sono gli arredi sui toni del bianco e del marrone: l'enorme sala con un tavolo in legno è contigua alla cucina racchiusa in un box a vetri.

Nel video si nota anche la vasca da bagno nella stanza da letto: un elemento d'arredo minimal ma non certo posizionato in un luogo convenzionale, visto che si trova accanto al letto matrimoniale. La casa è prevalentemente un open space in cui i vari ambienti sono separati da porte scorrevoli. Tra le stanze che è possibile vedere nel video della caccia al tesoro troviamo anche la stanza lavanderia e le diverse terrazze che circondano la casa: in un angolo è possibile vedere anche una jakuzzi.

Dalla terrazza, poi, la vista su Roma è mozzafiato: dai Castelli alla cupola di San Pietro la casa dell'ex Capitano della Roma è da sogno. Premio finale per la caccia al tesoro un lussuoso trolley di Louis Vuitton scartato proprio nella sala da pranzo.

