Il compleanno di Francesco Totti, il karaoke e la lettera della figlia Isabel: "Staremo sempre insieme, papino" Noemi Bocchi pubblica i video della festa di compleanno organizzata per Francesco Totti: il karaoke con gli amici, la caccia al tesoro e la lettera d'amore della figlia Isabel.

Francesco Totti compie oggi, 27 settembre, 48 anni. Nella serata di ieri sono cominciati i festeggiamenti come si può vedere dai social di Noemi Bocchi che ha pubblicato le stories di una festa fatta in casa, con tanto di karaoke tra amici e la presenza dei figli che l'ex Capitano della Roma ha avuto da Ilary Blasi. C'è anche la piccola Isabel che legge una lettera per il papà: "Staremo sempre insieme, ti amo papino". Organizzata anche una caccia al tesoro per il regalo: un trolley per l'apertura della prima sede africana della Totti Soccer School.

Le lacrime per la lettera di Isabel

La letterina della figlia Isabel, ovviamente, ha rubato la scena. Grande entusiasmo e commozione per le dolci parole della piccola: "Staremo sempre insieme, papino, ti amo". E Francesco Totti si commuove e si scioglie in un abbraccio. Poi, Noemi Bocchi ha pubblicato sulle note di "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro, la caccia al tesoro organizzata per il regalo che è stato posto nel cortile dello stabile. Alla fine, scartato il regalo, è venuto fuori un trolley. Francesco Totti dovrà viaggiare spesso in Egitto per la sua Soccer School aperta proprio in settimana.

Francesco Totti ha avuto un'accoglienza faraonica in Egitto

Francesco Totti ha avuto un'accoglienza faraonica in Egitto, aperta in collaborazione con Modon Developments. Il Pupone è stato accolto con uno show cooking e una tavola imbadita piena di sapori tipici. Così la società ha presentato il progetto: "Modon Developments accoglie con orgoglio la leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della Totti Soccer School. Insieme porteremo il meglio per le nuove generazioni. Ci vediamo in campo". Questa in Egitto è solo la prima scuola di un progetto che potrebbe includere anche altre sedi nel territorio africano.