Com’è fatta la cabina armadio di Mariana D’Amico, l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista

A cura di Valeria Paglionico

Casa a Prima Vista, il programma di Real Time in cui diversi agenti immobiliari aiutano degli aspiranti acquirenti nella ricerca dell'abitazione perfetta, è il fenomeno del momento, tanto che i suoi protagonisti sono diventati vere e proprie celebrities della tv. Tra loro c'è Mariana D'Amico, che insieme a Ida Di Filippo e Gianluca Torre fa parte del team di Milano. Esperta del settore immobiliare, nel quale lavora da oltre 15 anni (ha anche fondato una sua agenzia, la Patrimoni Real Estate), ora è alle prese con la sua prima esperienza di fronte i riflettori ma, nonostante ciò, appare a perfetto agio in questa inedita versione "star". Sui social continua a documentare anche la sua normale quotidianità: ecco cosa abbiamo scoperto della casa in cui abita.

Dove abita Mariana D'Amico di Casa a Prima Vista

Gli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista amano avere un rapporto diretto con i fan attraverso i social e non sorprende che, in quanto esperti del settore, realizzino dei veri e propri "home tour", mostrando le loro abitazioni arredate di tutto punto.

Mariana D'Amico

Dopo Corrado Sassu e Ida Di Filippo, ora è arrivato il turno di Mariana D'Amico. Su di lei si sa ben poco: vive a Milano con il compagno Samy Beraha, manager con cui sta insieme da 10 anni e con il quale ha avuto 2 figli, ma per il resto preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Spulciando il profilo Instagram, però, abbiamo trovato un breve video in cui ha rivelato di avere un'enorme camera armadio nel suo appartamento milanese.

Mariana D'Amico nella cabina armadio

Il tour nell'armadio di Mariana D'Amico

"Al motto di What happens in your wardrobe?", Mariana D'Amico ha fatto un micro tour del suo guardaroba, concentrandosi soprattutto sui look sfoggiati nei diversi momenti della giornata.

La cabina armadio

A fare da sfondo, però, è l'enorme cabina armadio, una camera total white con enormi specchi e ante incassate nel muro in cui conserva abiti e accessori. Negli scaffali a vista ha piazzato borse e scatole, dai trolley da viaggio ai borsellini per il trucco, mentre nelle zone "coperte" ha maglioni ordinati per modello e colore, cappotti e vestiti. Nel reel, inoltre, si intravede il corridoio che conduce alla stanza-guardaroba: è sempre total white e dallo stile minimal ed è arricchita da parquet di legno, quadri e porte scorrevoli.