Intrattenimento Rai 2023/24: De Martino one man show, certezze Venier e Clerici

A cura di Elisabetta Murina

Presentati oggi, giovedì 7 luglio, i nuovi palinsesti Rai 2023/24. Tante le riconferme e le novità per quanto riguarda l'intrattenimento della prossima stagione televisiva: dal ritorno di Pino Insegno con Il Mercante in Fiera e L'Eredità, a Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Max Giusti alla conduzione di tre nuovi programmi su Rai1 e Rai2. Tornano poi alcuni storici appuntamenti come Uno mattina, È sempre Mezzogiorno, La vita in diretta, ma anche Domenica In, Ballando con le stelle e Tale quale show.

Le riconferme del daytime di Rai1 e Rai2

L'Intrattenimento Day Time è la fascia che parte delle 14 ore e che tiene poi compagnia agli italiani fino ad ora di cena, con programmi che hanno diversi obbiettivi come informare, intrattenere e educare gli italiani. Ecco i principali appuntamenti della stagione televisiva 2023/2024:

Dall'11 settembre, a partire dalle ore 8.50, torna su Rai1 il programma Uno Mattina, con la conduzione rinnovata di Massimiliano Ossini e Daniele Ferolla. Il programma offrirà pagine dedicate ad approfondimenti di attualità, ma anche costume e consigli per salute e benessere. Riconfermato poi Reazione a Catena con Marco Liorni, il game show in onda tutti i giorni sempre dalle 18.45.

A seguire torna la presenza rassicurante di Antonella Clerici ai fornelli con È sempre mezzogiorno e quella di Eleonora Daniele con Storie Italiane, in onda dall'11 settembre alle ore 9.50. Per quanto riguarda il weekend, confermato su Rai1 l'appuntamento con La Vita in diretta di Alberto Matano e ItaliaSì con Marco Lionri. Mara Venier tornerà a fare compagna agli italiani con Domenica In e ci sarà anche Francesca Fialdini con le sue interviste a Da Noi.. A ruota libera.

Su Rai 2 torna a l’appuntamento con I Fatti Vostri, con la conduzione riconfermata di Salvo Sottile e Anna Falchi. Paola Perego e Simona Ventura replicano invece l’esperienza di Citofonare Rai 2 della domenica mattina.

Le novità del Daytime

Tra le novità del daytime della prossima stagione televisiva c'è La volta buona condotto da Caterina Balivo, in onda all'11 settembre alle ore 14. Un programma di infotainment, che si pone come sfida quella di raccontare l'Italia con volti noti dello spettacolo, che costituiranno una “compagnia di giro” affidabile e competente.

Il 2024 si aprirà poi con il ritorno de L'Eredità con Pino Insegno, il quiz più longevo della televisione italiana. Sette concorrenti si sfideranno fino alla fase finale del gioco, la ghigliottina, in cui il campione di puntata dovrà indovinare una parola attraverso cinque definizioni date come indizio.

Il sabato, a partire dalle ore 14, andrà in onda Mi Presento ai Tuoi, con la conduzione di Lorena Bianchetti, un dating show che racconta in chiave divertente e contemporanea il tema del corteggiamento attraverso l'antica abitudine di "fidanzarsi in casa”, in cui i protagonisti saranno i genitori.

Le riconferme del Prime Time e della seconda serata

L’access prime time si riconferma di Amadeus con i suoi Soliti Ignoti, tutti i giorni alle 20.40 subito dopo il Tg1. Tante poi le riconferme della prima serata, sia su Rai1 che su Rai2, che terranno compagnia agli italiani durante i prossimi mesi. Ecco i principali programmi del Prime Time della stagione televisiva 2023/2024:

Il venerdì sera, a partire dal 22 settembre, su Rai1 appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti con Lorella Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio in giuria. Il sabato sera resta il dominio di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle, in onda con la 18esima edizione da sabato 21 ottobre. Confermata anche Antonella Clerici con The Voice Kids, la versione dedicata ai bambini dello show musicale di successo The Voice. In seconda serata torna Ciao Maschio con Nunzia De Girolam e le sue interviste a personaggi solo ed esclusivamente maschili.

In prima serata su Rai2 torna lo show Il Collegio con un cambiamento netto rispetto alle passate edizioni, presente anche Francesca Fagnani con Belve, in onda il martedì e il mercoledì dal 26 settembre al 24 ottobre. Confermata anche Alessia Marcuzzi con Boomerissima, il varietà che racconta i miti, le icone, i tormentoni musicali, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70′, 80′, 90’ e 2000, e Stefano De Martino con Bar Stella.

Alessia Marcuzzi torna con Boomerissima

Le novità Prime Time e seconda serata

Tra le novità dell'access prime time c'è il ritorno, in versione moderna, dello storico programma Il Mercante in fiera condotto da Pino Insegno. Un gioco in cui tre concorrenti si sfideranno mettendo alla prova fortuna, astuzia e strategia. Il conduttore sarà il mercante e, conoscendo il valore di tutte le carte in gioco, cercherà di comprare, vendere o scambiare le sue con quelle dei concorrenti. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì , dal 18 settembre al 22 dicembre su Rai2.

Pino Insegno nella prima versione de Il Mercante in fiera

Nella prima serata di Rai 2 debutta Veramente falso, un nuovo comedy show condotto da Max Giusti che celebra il mondo delle imitazioni. In ogni puntata diversi personaggi dello spettacolo improvviseranno e si metteranno in gioco, imitando personaggi, oggetti e colleghi stessi. A guidarli una versione un pò folle e imprevedibile dell'intelligenza artificiale. Appuntamento da lunedì 11 settembre.

Sempre su Rai2, da lunedì 23 ottobre fino al 27 novembre, ci sarà un'interpretazione televisiva del fenomeno delle escape room. Un programma dal titolo Liberi Tutti, condotto da Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia, in cui due squadre dovranno entrare una alla volta in ognuna delle stanze a tema e risolvere enigmi per aggiudicarsi il maggior numero di parole.

Pour Parler è un nuovo programma comedy in onda su Rai 2 in seconda serata, il martedì e mercoledì, condotto da Maria di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo. I tre comici, con la loro consueta ironia, affronteranno in 6 puntate argomenti vicini al pubblico, legati alla quotidianità, ad abitudini e stili di vita, all'attualità ma anche a vizi, manie e sogni. Il pubblico sarà chiamato a intervenire dando la propria opinione, legata al proprio vissuto. Intorno a un tavolo saranno ospitati in ciascuna puntata personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, che si presteranno a giocare con i conduttori. Tra gli argomenti trattati il cibo, gli animali e i soldi.