Mara Venier e l’anniversario di matrimonio con Nicola Carraro: “Ti risposerei domani” La conduttrice non rinuncia, come da tradizione, a condividere sui social un dolce ricordo delle nozze con Nicola Carraro, celebrate il 28 giugno di 17 anni fa. È un inno al loro amore, nonostante il momento di doloroso lutto per la sua famiglia a causa della scomparsa del genero Francesco Forleo.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier e il marito Nicola Carraro festeggiano 17 anni di matrimonio. Come ogni anno la conduttrice e affezionato volto Rai ricorda la ricorrenza ai suoi fan, celebrando l’amore nonostante le difficoltà. Sono passate solo poche settimane infatti dal grave lutto che ha colpito la sua famiglia, con la morte del genero Francesco Forleo.

L’amore di Maria Venier e Nicola Carraro

“Buon anniversario amore mio, ti risposerei domani”, è la dolce dedica d’amore che la conduttrice scrive sui social per il marito, a corredo di una foto del loro matrimonio. Dopo un primo matrimonio con Jerry Calà, celebrato nel 1984, e una storia d’amore con Renzo Arbore, è nel 2006 che Venier sposa Nicola Carraro. Il legame è indissolubile e la loro è una grande famiglia allargata. “Mio marito non ha gelosie retrospettive”, ha spiegato la conduttrice a proposito del rapporto che ha mantenuto con Calà. Il regista, anzi, è ormai uno dei famiglia. “Nicola è il primo a voler bene a Jerry. Siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, che si vogliono bene”.

La perdita del genero Francesco Forleo

Sono mesi di dolore per la famiglia della conduttrice, che proprio ad inizio giugno ha dovuto fare i conti con la perdita di Francesco Forleo. Dirigente rai e marito della figlia di Mara Venier Elisabetta Ferracini, Forleo aveva 62 anni ed era un dirigente Rai. "Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce", ha scritto sui social la conduttrice che ha aperto in lacrime il penultimo appuntamento di stagione con Domenica In. Il contenitore di Rai 1 tornerà a settembre sempre con la conduzione di Venier, volto amatissimo dagli italiani, che per il momento non ha ancora un erede sostituto.