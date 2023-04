Mara Venier sul rapporto con Jerry Calà: “Mio marito non ha gelosie”, la reazione di Nicola Carraro “Voglio chiarire. Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita. Ci siamo lasciati, ma alla fine del rapporto è nata un’amicizia fondamentale per le nostre vite”, racconta la conduttrice a Domenica In. “Nicola è il primo a voler bene a Jerry”, assicura. Nicola Carraro reagisce sui social.

A cura di Giulia Turco

L’ospitata di Jerry Calà a Domenica In è stata l’occasione per l’attore di raccontare il brutto spavento per l’arresto cardiaco che ha affrontato, ma anche per mettere a tacere le malelingue che reputano irrispettoso il suo legame con Mara Venier. A mettere in chiaro la situazione ci ha pensato la conduttrice, con un discorso che ha trovato favorevole anche il marito Nicola Carraro.

Mara Venier spiega perché è così legata a Jerry Calà

Nel corso dell’intervista a Calà, Mara Venier ha voluto spendere qualche considerazione sui numerosi messaggi che le sono arrivati a proposito del suo rapporto con l’attore, un tempo marito, oggi amico alla quale è legatissima. “Voglio chiarire. Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita, c’è stato anche un matrimonio all’estero, poi annullato”, ha raccontato. “Ci siamo lasciati, ma alla fine del rapporto è nata un’amicizia così profonda e importante, fondamentale per le nostre vite. Questa è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare affetto, amore e comprensione”, ha fatto sapere. Nessun rancore da parte dei rispettivi compagni, ha assicurato Mara Venier, anzi. “Mio marito non ha gelosia retroattive”.

La reazione di Nicola Carraro

“Nicola è il primo a voler bene a Jerry”, ha detto a proposito del marito Nicola Carraro. “Siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, si vogliono bene”, ha assicurato. “Certe cose possono anche ferire”. Nicola Carraro, dal canto suo, ha confermato quanto detto dalla moglie e per non lasciare spazio a dubbi ha voluto sostenere il discorso della conduttrice anche via social condividendo il video del suo discorso: "Grande come sempre mia moglie”, ha scritto il produttore. Nicola Carraro ha sposato Mara Venier nel 2006, con una cerimonia alla quale hanno partecipato diversi volti vip. La conduttrice si è sposata per la prima volta giovanissima, a 17 anni, con Francesco Ferracini dal quale ha avuto la prima figlia Elisabetta. Ha avuto il secondo figlio, Paolo, dall’attore Pierpaolo Capponi ed è sul finire degli anni ’80 che si innamora di Jerry Calà. I due sono convolati a nozze e si sono separati dopo appena tre anni, a causa dei poi ammessi tradimenti dell’attore.