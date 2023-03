Il messaggio di Mara Venier a Jerry Calà dopo l’infarto: “Che spavento mi hai fatto prendere” Mara Venier scrive su Instagram un messaggio per Jerry Calà, colpito da un infarto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. La conduttrice tranquillizza sulle condizioni di salute dell’attore, per poi aggiungere un commento affettuoso.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia dell'intervento cardiaco di Jerry Calà, sabato 18 marzo, si è diffusa in poche ore. A commentare l'accaduto su Instagram è Mara Venier che ha scritto un post in cui ha raccontato cosa è avvenuto nella notte a Napoli, dove l'attore è stato operato, e ha manifestato la sua preoccupazione per l'accaduto.

Le parole di Mara Venier per Jerry Calà

Nella notte di venerdì 17 marzo, Jerry Calà dopo essere stato colpito da un infarto, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durante il quale gli è stato impiantato uno stent. "Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta bene" scrive Mara Venier per tranquillizzare chi legge il suo post e chi ha voluto conoscere qualche informazione in più rispetto alle condizioni di salute dell'attore. La conduttrice ringrazia, inoltre, la clinica napoletana in cui è stato eseguito l'intervento e in chiusura al post ha aggiunto: "Amore mio che spavento mi hai fatto prendere". I due sono legati da una profonda amicizia, dopo essere stati sposati per poco più di tre anni. Il loro matrimonio fu celebrato a Las Vegas nel 1984, per poi concludersi qualche tempo più avanti.

Jerry Calà a Napoli per un film

Jerry Calà si trovava a Napoli sul set del suo prossimo film che, d'altronde, lo vede come protagonista e il cui titolo è proprio "Chi ha rapito Jerry Calà?". L'ufficio stampa dello showman ha fatto sapere in una nota diramata sabato 18 marzo: "Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization". Il nuovo progetto cinematografico dell'ex Gatto di Vicolo Miracoli è ambientato tra il capoluogo campano e Monte di Procida, tra gli altri personaggi noti che vi compaiono, spuntano i nomi di Sergio Assisi, Nando Paone e Barbara Foria.