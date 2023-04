Jerry Calà a Domenica In dopo l’infarto: “Sono stato fortunato, oggi ho paura” Jerry Calà dopo l’infarto torna in tv ospite di Mara Venier a Domenica In: “Pensavo di avere un’indigestione, i dottori del 118 mi hanno fatto un elettrocardiogramma e siamo corsi in ospedale”. “Ora ho paura di stare da solo” ha continuato prima di incontrare i suoi amici Christian De Sica, Massimo Boldi e Ezio Greggio.

A cura di Gaia Martino

Mara Venier ha raccontato cosa è successo a Jerry Calà nelle ultime settimane prima di chiamarlo nel suo studio di Domenica In. "Sono ancora qua", le prime parole dell'attore colpito da un infarto lo scorso 18 marzo mentre si trovava in un hotel di Napoli dove alloggiava per le riprese del suo nuovo film. A Mara Venier, amica storica e sua compagna negli anni '80, e al pubblico di Rai Uno ha raccontato del malore che lo ha colpito inaspettatamente.

Le parole di Jerry Calà a Domenica In

Jerry Calà ospite di Mara Venier ha raccontato del malore che lo ha colpito lo scorso 18 marzo. L'attore e regista ha spiegato che si trovava in hotel a Napoli quando ha accusato un dolore allo stomaco: credeva si trattasse di indigestione, ma una volta arrivati i dottori lo hanno portato d'urgenza in ospedale. "È il destino che provoca degli eventi, ora spero che con me abbia finito. Non è stato un bell'anno, è successa questa cosa qui che non mi aspettavo. Sono sempre stato attento al mio cuore, ho fatto sempre controlli", le sue parole prima di raccontare i fatti:

Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco, pensavo ad un'indigestione. Avevo mangiato in camera in fretta dopo una giornata di lavoro, poi ho capito che c'era qualcosa di più. Grazie al tempestivo intervento del 118, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, non passava il dolore e quindi mi hanno ricoverato. In ospedale ho trovato la Clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è "Una vita di stent".

Jerry Calà ha aggiunto che nonostante non abbia avuto timore di morire in quel momento, è nata dentro di lui una paura: "La paura ti rimane, io ora ho paura a dormire da solo, a stare in casa da solo. Spero mi passi. Quando mi hai chiesto di venire a Domenica In ci ho pensato, poi ci ho ragionato su. E ho pensato devo reagire. Non ho avuto paura di morire, ma sono stato molto fortunato. Ho più paura adesso". Ora è fermo, ha dovuto annullare gli impegni lavorativi per riposarsi: "Ritornerò".

Sui giorni in ospedale: "Ho fatto i capricci"

Jerry Calà è stato in terapia intensiva, nei momenti in cui era attaccato ai macchinari ha sofferto: "In quei momenti lì ho fatto alcuni capricci. In terapia intensiva mi avevano attaccato a troppi apparecchi, non riuscivo neanche a dormire. La mia vittima era una dottoressa alla quale dicevo di mettermi in una camera normale, lei mi spiegava che non poteva. Gli altri pazienti sono stati carini perché per proteggere la mia privacy mi hanno creato un angolo dove vedevo solo i dottori".

Il rapporto con Mara Venier

Durante l'intervista Mara Venier ha voluto commentare i numerosi messaggi che le sono arrivati riguardo il rapporto con Jerry Calà, carissimo amico oggi ed ex compagno. Qualche fan ha sostenuto che Nicola Carraro, marito della Venier, sia geloso del loro rapporto: "Voglio chiarire. Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita, c'è stato anche un matrimonio all'estero poi annullato. Ci siamo lasciati ma dalla fine del rapporto è nata un'amicizia così profonda e importante, fondamentale per le nostre vite. Questa è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare affetto, amore e comprensione. Nicola è il primo a voler bene a Jerry, siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, si vogliono bene. Alcune cose che scrivete possono anche ferire".

La sorpresa di Christian De Sica, Massimo Boldi e Ezio Greggio

Per Jerry Calà Mara Venier ha ospitato in studio Ezio Greggio, Massimo Boldi e Christian De Sica. A suon di battute e gag hanno regalato dei minuti esilaranti al pubblico di Rai Uno. Dopo aver suonato alla batteria, Boldi ha confessato di aver perso l'auricolare, "Questo non è Domenica In, è un ospizio", la battuta di De Sica.