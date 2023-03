Le condizioni di Jerry Calà, sottoposto a intervento cardiaco dopo infarto a Napoli Infarto per Jerry Calà. Il popolare attore, 71 anni, era a Napoli per girare un film. Sottoposto ad uno stent coronarico, le sue condizioni sono ora buone.

A cura di Redazione Napoli

L'attore e showman Jerry Calà ha accusato un malore cardiaco stanotte a Napoli ed è stato ricoverato nella Clinica Mediterranea a Mergellina, dove è stato trasportato in codice rosso. Alloggiava in un albergo del Lungomare. Jerry Calà, 71 anni, è in città per un film ambientato proprio all'ombra del Vesuvio.

Il suo ufficio stampa comunica che è stato sottoposto ad uno stent coronarico e che le sue condizioni sono ora buone. Uno stent cardiaco è un tubicino metallico a maglie espandibile, inserito nelle arterie del cuore, allo scopo di mantenere funzionali quest'ultime in presenza di una loro tendenza all'ostruzione.

Nella nota diffusa dall'entourage dell'attore dopo la notizia dell'infarto si legge:

Confidiamo in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization

L'ex "gatto di vico Miracoli" non ha mai nascosto il suo amore verso la città partenopea. In una delle immagini con alle spalle il Golfo di Napoli aveva scritto: "Buon weekend dalla bellissima Napoli dove più volte ho pensato di venire a vivere" rivelando così di aver avuto, almeno nelle intenzioni, il desiderio di vivere nella città all'ombra del Vesuvio.