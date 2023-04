Jerry Calà dopo l’infarto torna in tv e riabbraccia Mara Venier: “Finalmente, ti voglio bene” “Stasera finalmente ho riabbracciato Jerry”, scrive la conduttrice di Rai 1 a corredo di uno scatto insieme all’amico, che l’ha fatta parecchio preoccupare per le sue condizioni di salute. L’attore sarà ospite nel salotto di Mara Venier domenica 2 aprile.

A cura di Giulia Turco

Jerry Calà ha potuto finalmente riabbracciare Mara Venier, dopo giorni di apprensione da parte per l’amica per quell’arresto cardiaco che lo aveva colpito sul set del suo ultimo film, a Napoli. L’attore fortunatamente sta bene e, non solo ha potuto rincontrare gli amici più cari, ma sarà ospite nel salotto di Mara Venier domenica 2 aprile.

Jerry Calà ospite in studio a Domenica In

“Stasera finalmente ho riabbracciato Jerry”, scrive la conduttrice di Rai 1 a corredo di uno scatto insieme all’amico, che l’ha fatta parecchio preoccupare per le sue condizioni di salute. “Amore mio che spavento mi hai fatto prendere”, aveva scritto sui social Mara Venier, che è legata a Jerry Calà da una profonda e lunga amicizia, nata dopo un breve matrimonio iniziato negli anni 80 e durato circa 3 anni. Jerry sta bene e racconterà quelli che ha definito lui stesso i giorni peggiori della sua vita nella puntata del 2 aprile di Domenica In. In collegamento interverranno Christian De Sica, Ezio Greggio, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Andrea Roncato e Shel Shapiro in qualità di amici dell’attore.

La paura di Jerry Calà per l’intervento al cuore

“È stato un mix di sensazioni che non avevo mai sperimentato prima: ho avuto paura di morire, pensavo al dolore che avrebbe provato la mia famiglia, temevo che mi avrebbero aperto in due, squartato”, ha raccontato l’attore in una recente intervista a Chi. Sa che ora dovrà rallentare e restare a riposo per qualche tempo, per tornare in forma, senza strapazzarsi. “Ora devo fare un po’ di vista da pensionato vero”, ha ammesso con dispiacere. Per fortuna l'intervento dei soccorsi è stato tempestivo e questo gli ha permesso di salvarsi. "Ha avvertito un malore mentre dormiva", ha spiegato il suo manager. "Abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo".