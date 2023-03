Come sta Jerry Calà dopo l’infarto: “Un malore mentre dormiva, è fuori dalla terapia intensiva” Jerry Calà è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto ordinario dopo aver ricevuto uno stent coronarico alla clinica Mediterranea di Napoli. “Un malore improvviso nella notte ma ora sta bene, non dico che sia in piedi, ma chiede già di tornare al lavoro”, ha dichiarato il suo manager.

Jerry Calà stava girando il suo ultimo film, ambientato tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise, con un cast tecnico prettamente napoletano, fra i quali Nando Paone, Pasquale Palma, Sergio Assisi, Barbara Foria, quando è stato colto da un infarto.

Un malore mentre dormiva, il racconto del manager

L'attore 71enne si trovava nell'hotel Santa Lucia sul Lungomare, nella notte tra venerdì e sabato, dove stava alloggiando in queste settimane di riprese. Nessun segnale d’allarme nei giorni precedenti l'arresto cardiaco, come precisato dal manager al Corsera: "È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo".

Il manager su IG

Le attuali condizioni di salute di Jerry Calà

Grande spavento, è stato portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli, ed è stato sottoposto a una delicata operazione di angioplastica per inserire uno stent coronarico. Nelle ultime ore è avvenuto il trasferimento dal reparto di terapia coronarica a quello ordinario, dove Jerry Calà starebbe riposando in attesa di potersi rimettere in piedi. Lo staff fa sapere che le sue condizioni di salute sono buone e che chiede in continuazione quando potrà tornare a lavoro sul set. L'agente Alex Intermite si è così espresso su Instagram, ripostando la story anche dal profilo dello stesso Calà:

L'attore Jerry Calà sta bene. Comunichiamo che nella notte di venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente da alcuni giornali (commentati sul profilo Calà con un tweet, ndr). Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. E da aprile, live con la ripresa della sua tournee prodotta in esclusiva dalla The Best Organization.

Jerry Calà sta già chiedendo di tornare sul set

Al Corriere della Sera, Alex Intermite ha aggiunto: "Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccolo infarto e gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede “quando torno e quando non torno”, perché stavamo girando un film. È dispiaciuto perché mancano solo due giorni di riprese per finire. Ma fra una settimana o dieci giorni conta di ritornare già sul set. Poi, dopo il film, vedremo di lasciargli un periodo di pausa".