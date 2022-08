Mara Venier a Santo Domingo: la lussuosa villa delle vacanze con piscina e vista sul mare Mara Venier ha raggiunto il marito Nicola Carraro nella lussuosa villa con piscina e con vista sul mare caraibico che possiedono a Santo Domingo: si stanno godendo il loro nido d’amore.

A cura di Giusy Dente

Anche per Mara Venier è tempo di vacanze e riposo, dopo un'intensa stagione televisiva che l'ha nuovamente vista in prima fila. La conduttrice, volto di punta di Rai 1, anche quest'anno è stata alla conduzione di Domenica In, il programma che guida ormai da anni, edizione dopo edizione. E anche nella stagione televisiva 2022-2023 sarà lei a tenere compagnia al pubblico domenicale di Rai 1, perché ci sarà nuovamente lei al timone. La prima puntata è prevista l'11 settembre 2022, dunque davanti a sé la conduttrice ha ancora qualche settimana di relax. Ha deciso di godersi le ferie in compagnia del marito: lo ha raggiunto nella casa di Santo Domingo, in cui si spostano quando non sono nell'attico che condividono a Roma (con vista spettacolare sull'Altare della Patria).

Mara Venier si gode le ferie

Terminati gli impegni in Rai con Domenica In, Mara Venier è volata a Santo Domingo dal marito Nicola Carraro, produttore cinematografico. I due non saranno soli: con loro c'è anche l'adorato nipotino Claudio, che riempie le loro giornate e le rende ancora più intense. Il bimbo ha 5 anni ed è il figlio del secondogenito Paolo, nato dalla relazione con l'attore Pier Paolo Capponi.

Prima dell'arrivo della conduttrice, il marito ha testimoniato i lavori di pulizia fatti in casa con l'aiuto di una domestica, predisposti proprio per farle trovare tutto in ordine. La villa a due piani con pavimento in marmo sembra un ambiente arredato e strutturato proprio in nome del relax assoluto, per godere della pace e della serenità.

È immersa nel verde delle palme e all'esterno ci sono un patio e una piscina circondata da luci che rendono l'atmosfera serale particolarmente romantica e piacevole. Nelle immediate vicinanze si può scorgere il mare caraibico, con le sue acque limpide e cristalline, famose in tutto il mondo. La vista sulla baia di Playa Minitas è spettacolare e la nota spiaggia è facilmente raggiungibile.

Gli interni sono quelli di una villa dallo stile minimal e chic. Il soggiorno è lo spazio che probabilmente la coppia ama di più, lo mostrano spesso sui social, dove sono entrambi piuttosto attivi: portano fan e follower nella loro quotidianità con semplicità e ironica. Il soggiorno, a cui si accede con una porta scorrevole, presenta spaziosi maxi divani con tantissimi cuscini colorati e ci sono candele, lampade e quadri alle pareti tutt'intorno.

Le ampie porte finestre rendono il tutto particolarmente arioso e si può godere tutto il giorno della luce naturale che illumina la grande sala. Al piano di sopra, a cui si accede con una scala a chiocciola, ci sono le altre stanze. La coppia si sta godendo la casa di Santo Domingo che hanno eletto a loro nido d'amore per l'estate, una villa lussuosa e da sogno, che diventa ancora più preziosa quando ci sono loro a illuminarla col loro solido amore.