Leonardo Del Vecchio pronto all nozze, le romantiche foto con Jessica Michel Sertafy a Saint Barth Leonardo Maria Del Veccio e Jessica Michel Serfaty sono più innamorati e inseparabili che mai: sono pronti a convolare a nozze e nel frattempo si godono qualche giorno sulle spiagge caraibiche di Saint Barth. E, mentre la modella posa davanti ai fotografi, l'erede del patron di Luxottica non riesce a staccarle gli occhi di dosso.

Foto dal settimanale Chi

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Leonardo Maria Del Vecchio e la sua futura sposa Jessica Michel Serfaty. Dopo la romantica proposta di matrimonio la scorsa estate, i due sono inseparabili e ormai proiettati verso le nozze. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia sulle romantiche spiagge di Saint Barth, dove lei era impegnata in un servizio fotografico e lui non riusciva a staccarle gli occhi di dosso.

Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty inseparabili: le foto a Saint Barth

Come mostrano gli scatti del settimanale Chi, i due sono più innamorati e inseparabili che mai. Le nozze si avvicinano e l'erede del padron di Luxottica non ha intenzione di staccarsi dalla moglie nemmeno un secondo. I due sono stati fotografati sulle caraibiche spiagge di Saint Barth, dove la modella era impegnata in un servizio fotografico in riva al mare. Neanche in quell'occasione, Del Vecchio ha voluto lasciarla: e così, mentre lei era intenta a posare davanti agli obbiettivi dei fotografi, lui la osservava da lontano seduto su una roccia. Poi, appena possibile, le si avvicinava per abbracciarla e darle un bacio. I due si sono conosciuti nel 2017 a Cannes, ma l'amore è nato solamente diversi anni dopo.

Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty presto sposi

L'erede del patron di Luxottica e la modella, 31 anni, convoleranno presto a nozze, anche se non è ancora stata annunciata la data ufficiale. La proposta di matrimonio è arrivata la scorsa estate: durante una romantica vacanza in Costiera Amalfitana, l'imprenditore ha chiesto a Jessica Serfaty di diventare sua moglie, con un lussuoso anello di diamanti. I due si sono incontrati per la prima volta a Cannes nel 2017, come aveva raccontato lui in un'intervista al Corriere della Sera: "Festaggiavamo i cento anni degli occhiali Persol. Ci siamo scambiati poche parole, ma da quella prima volta è nata un’elettricità che non ci ha davvero mai divisi. Ora sono fidanzato ufficialmente e molto felice di esserlo". Prima di trovare la serenità, entrambi hanno vissuto una turbolenta vita sentimentale: Del Vecchio si era sposato nel giugno 2022 con la modella Anna Castellini Baldissera, per poi lasciarsi qualche mese dopo, Sertafy invece era convolata a nozze a soli 16 anni e a 18 era diventata mamma.