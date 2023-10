La dedica d’amore di Wanda Nara a Icardi, dieci anni insieme dal primo scatto al “momento peggiore” Wanda Nara dedica a Mauro Icardi un messaggio in occasione del loro decimo anniversario. I due hanno attraversato vari momenti insieme, da quelli più belli ai più difficili, come la malattia della showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

Un anniversario importante quello che Wanda Nara celebra con un post e una carrellata di foto dedicate a Mauro Icardi. La showgirl e manager ha raccontato il loro amore dalla prima foto insieme, passando anche per i momenti peggiori, come quelli vissuti quest'anno dopo la scoperta della sua malattia. La loro storia, nata dopo una lunga amicizia, è poi sfociata in un matrimonio, dal quale hanno avuto due bambine e negli ultimi anni ha attraversato diversi momenti.

La dedica di Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda Nara, che è in tv come concorrente di Ballando con le stelle, ha dedicato alla sua metà un messaggio commovente, accompagnato da varie foto che li ritraggono in vari momenti della loro vita insieme. La showgirl ha sottolineato come in questi anni abbiano dovuto affrontare tante sfide insieme, alcune belle, altre meno e come ogni difficoltà, però, abbia insegnato loro come superarle:

Se in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d'accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma soprattutto AMORE, del più forte, quello che cura tutto ed è per sempre.

Dieci anni fa iniziava la nostra storia… tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l'amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e soprattutto del tuo grande cuore.

La crisi per il presunto tradimento

In questo viaggio a ritroso nel tempo, la crisi che la coppia ha vissuto nel 2021 a causa di un sospetto tradimento di lui aleggia anche nel post, ma non viene menzionata, è sottintesa, come se non ci fosse bisogno di ricordare un periodo in cui sono stati lontani. Da quella vicenda, però, ne sono usciti decisamente più forti, pronti per affrontare anche le sfide più difficili come la leucemia diagnosticata a Wanda Nara.