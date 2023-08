Wanda non camminerà mai sola nella malattia: pubblica un video con Mauro Icardi, è commovente Wanda Nara ha condiviso un bellissimo video assieme a Mauro Icardi: anche lei ora è tornata a postare i momenti teneri in cui stanno assieme, la crisi del matrimonio è alle spalle. Nel frangente terribile della malattia, Wanda ha allungato la sua mano e trovato quella di Mauro che l’ha stretta con forza. In tutti questi mesi lui non si è mai spostato da lì: al suo fianco anche quando lei era volata via.

A cura di Paolo Fiorenza

"Nella salute e nella malattia", così giurano amore eterno coloro che si sposano. Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara è stato messo a durissima prova negli ultimi due anni dal tradimento (mai consumato) di lui e dai successivi allontanamenti di lei, che più volte ha provato a troncare la relazione col padre delle sue due figlie. Eccola allora volare via da Parigi a Milano, poi via in Argentina, e ancora fuggire prima dai propri sentimenti e poi da lui, da un amore che durava da dieci anni.

Un amore esploso con la potenza deflagrante della bellezza e della gioventù, e poi diventato da copertina, da social, da romanzo. Un amore grande la metà del cielo, che Mauro ha inseguito disperatamente dopo la decisione di lei di separarsi, non arrendendosi mai anche quando nessuno avrebbe più scommesso un centesimo che sarebbero tornati insieme. Senza di lei si è sentito perso, niente aveva più senso. Il calcio contava meno di zero, fino al punto di rischiare di buttare alle ortiche la propria carriera.

Mauro Icardi ha riconquistato sua moglie dopo due anni in cui non si è mai arreso

Alla fine Icardi è riuscito a riannodare i fili misteriosi e insondabili del cuore: il ritorno a Istanbul dopo essere stato riscattato dal Galatasaray avrebbe riunito la famiglia sul Bosforo dopo la lunga permanenza di Wanda in Argentina per i suoi impegni lavorativi e televisivi. Ma nel momento del lieto fine è arrivata la mazzata, sotto forma di controlli di routine che hanno rivelato una grave malattia del sangue per Wanda. La leucemia è stata la verità prima sussurrata e poi acclarata in patria. Lei dice che non è ancora pronta per dire quel nome, ma lo farà al più presto, pur facendo capire che di quello si tratta.

Wanda Nara con due dei suoi cinque figli a Istanbul

Una diagnosi tremenda, ancor più per una giovane madre di cinque figli. Wanda vede una strada molto ripida davanti a sé: deve percorrerla con tutta la forza che ha dentro, aggrappandosi a persone, ragioni, sentimenti. Qualsiasi cosa possa spingerla.

Nel momento più buio, quando il vento soffiava forte e la pioggia era così fitta da non riuscire a vedere neanche a un passo, ha allungato la sua mano. Mauro era lì, non si era mai spostato. Da mesi era lì, nell'ombra del cuore di lei. Wanda ha allungato la sua mano e ha trovato quella di Mauro che l'ha stretta forte e ha iniziato a tirarla su. E più le notizie diventavano drammatiche, più lui tirava.

Da quel momento Mauro non ha mai smesso di farlo e Wanda ora non ha più renitenza nel postare sui social i momenti teneri in cui stanno assieme, essendosi arresa anche lei a qualcosa che non si può estinguere. La coppia adesso si trova a Istanbul assieme alle due figlie Francesca e Isabella e ai due figli avuti da Maxi, Benedicto e Costantino, mentre il figlio maggiore Valentino è stato l'unico a non volare in Turchia ed è rimasto in Argentina, dove milita nelle giovanili del River Plate.

Wanda dovrà tornare presto in patria, come da lei stessa annunciato, per sottoporsi ai cicli di cure per la sua malattia. Intanto si gode la famiglia e il suo Mauro: nelle ultime ore ha condiviso un video in cui lui compare al suo fianco e la bacia con trasporto, mentre in sottofondo si sente una canzone che recita "se le escapó un te quiero a la que no quería nada", ovvero "se scappò un ‘ti amo' a lei che non voleva niente". Lei non dice nulla, parlano i suoi occhi. Sa che quella mano forte che non lascia la sua neanche per un attimo è parte della cura. Perché è un essere speciale e Mauro sì, avrà cura di lei.