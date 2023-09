Kourtney Kardashian in ospedale, gravidanza a rischio: “I medici hanno salvato la vita a mio figlio” “Sarò sempre grata ai medici per aver salvato la vita del nostro bambino”, ha scritto Kourtney Kardashian a corredo di uno scatto sui social che mostra un ricovero in ospedale. “Grata a mio marito che si è precipitato al mio fianco dal tour”. Le date britanniche dei Blink 182 sono state infatti sospese.

A cura di Giulia Turco

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno temuto per la salute del loro bambino. La star dei reality è incinta del loro primo figlio, dopo il matrimonio arrivato a maggio del 2022 e i festeggiamenti in Italia. Negli ultimi giorni la coppia ha vissuto attimi di tensione per la salute del bebè che sta per arrivare, tanto che il musicista era stato costretto a tornare negli States lasciando il suo tour europeo.

Il racconto dall'ospedale, come sta il bambino

“Sarò sempre grata ai miei incredibili medici per aver salvato la vita del nostro bambino”, ha scritto Kourtney Kardashian a corredo di uno scatto sui social che mostra un ricovero in ospedale. “Sono estremamente grata a mio marito che si è precipitato al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, è stata la mia roccia”, continua la star. Erano stati proprio i Link-182 a spiegare che il batterista avrebbe dovuto saltare le date in programma nel Regno Unito, per motivi personali. Il tour era stato interrotto. “Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitare in chirurgia fetale urgente”, continua Kardashian nel suo racconto. “Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa iniziare a capire quella sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza”.

Kourtney Kardashian e Travis Barker in attesa del primo figlio

La coppia non ha mai nascosto il desiderio di diventare genitori di un figlio in comune. Non è per estremi, tuttavia, la prima esperienza con i bambini, visto che Kourtney Kardashian è già mamma di tre figli, Mason, Penelope e Reign di 13, 10 e 8 anni avuti da Scott Desick, mentre Travis Barker è padre di Landon, 19enne, e Alabama di 17 anni, avuti dall’ex moglie Shanna Moakler. Qualche mese prima dell’annuncio della gravidanza, avvenuto proprio durante un concerto dei Blink 182, la coppia aveva raccontato di aver tentato la strada della fecondazione in vitro. “Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà".