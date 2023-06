Kourtney Kardashian aspetta un figlio da Travis Barker: l’annuncio con un cartellone al concerto Kourtney Kardashian ha annunciato al marito Travis Barker di aspettare un figlio con un cartellone mostrato durante il concerto dei Blink 182 di cui l’uomo è batterista.

A cura di Redazione Spettacolo

Con un cartellone con su scritto "Travis I'm Pregnant" Kourtney Kardashian ha annunciato al marito, il batterista dei Blink 182 Travis Barker di essere incinta. La donna, uno dei personaggi televisivi più famosi negli Stati Uniti, infatti, ha scelto di comunicarlo all'uomo durante il concerto che la band stava tenendo allo stadio BMO di Los Angeles nell'ambito del loro tour mondiale. Il video, postato anche sui canali social della donna, mostra Kardashian che, in prima fila tra il pubblico mostra un enorme cartello con la scritta "Travis sono incinta", costringendo la band a fermarsi.

Il primo a correre a fare gli auguri alla donna è stato il cantante della band Mark Hoppus che ha ripetuto più volte "Oh, oh, qualcuno sta per avere un figlio" e poi scendere dal palco per andare a congratularsi con al showgirl. Subito dopo, Barker, che si era liberato dalla batteria, è corso ad abbracciare la moglie, baciandola più volte e mostrandosi completamente sorpreso dalla notizia. Il tutto con il cartellone mostrato sul maxischermo e lo stadio a vociare per i due sposi che da un po' cercavano di avere un figlio. Barker e Kardashian hanno ufficialiozzato la loro relazione all'inizio del 2021, sposandosi, poi, a maggio 2022 con una cerimonia a Santa Barbara a cui era seguita a una festa per intimi in Italia.

Sia per Kardshian che per Barker, questo non sarò il primo figlio, in generale. Il neonato, infatti si aggiungerà ai tre figli di Kardashian avuti da una precedente relazione con Scott Disick: Mason Disick di 13 anni, Penelope Disick di 10 anni e Reign Disick di 8, mentre Barker è padre di Landon Barker di 19 anni, e Alabama Barker di 17, avuti con l'ex moglie Shanna Moakler, oltre a essere il patrigno di Atiana De La Hoya, di 24 anni. Qualche mese fa, durante la messa in onda del reality The Kardashians si scoprì che Kourtney aveva smesso di tentare la Fecondazione in vitro perché dava troppe controindicazioni: "Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà".