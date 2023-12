Jeremy Allen White e Rosalia beccati a Los Angeles, la cantante e l’attore sempre più vicini Tra Jeremy Allen White e Rosalia pare che l’amicizia sia diventata qualcosa di più. I due sono stati beccati in un parcheggio a Los Angeles, intenti a parlare, ma secondo una fonte tra l’attore e la cantante ormai è in atto una vera frequentazione.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosalia e Jeremy Allen White sono stati beccati in un parcheggio a Los Angeles, intenti a parlare tra loro fumando una sigaretta, come due trentenni qualunque. Svestiti i panni da star, infatti, i due poco più che trentenni cercano di ripararsi da occhi indiscreti, ritagliandosi uno spazio che sia solo loro. Nelle foto che hanno fatto subito il giro del web, tra i due c'è solo un abbraccio, ma sembrerebbe che questa conoscenza si sia evoluta in qualcosa di decisamente più significativo.

Le foto nel parcheggio a Los Angeles

A beccarli è stata la testata TMZ che, infatti, ha pubblicato gli scatti confermando quella che, ormai, è una voce che da tempo si fa largo nelle vie del gossip, ovvero il fatto che tra la cantante, una delle voci latine le più ascoltate al mondo e l'attore, diventato uno dei più amati di sempre dopo Shameless e soprattutto con The Bear, sia scattato qualcosa che superi l'amicizia. I due, infatti, sono stati beccati insieme in più occasioni, ma se inizialmente si parlava solo di un'amicizia, stando a quanto riporta Us Weekly, una fonte avrebbe riferito che adesso tra loro ci sia qualcosa di più. Il mese scorso sono stati visti in un mercato di Los Angeles, si tratta sempre di incontri non propriamente romantici, ma ciò non implica che tra loro non sia nato un sentimento.

Jeremy Allen White e la separazione dalla moglie

Lo scorso maggio Addison Timlin, moglie di Jeremy Allen White, ha chiesto il divorzio dall'attore che si è dovuto sottoporre anche a degli alcol test, per ottenere l'affidamento congiunto delle sue figlie. Ad agosto, però, l'attore è stato visto intento a baciare appassionatamente la modella Ashley Moore, con la quale però sembra non ci sia stata alcuna frequentazione successiva. C'è stato, poi, un momento in cui White aveva fatto intendere che con la moglie potesse esserci un ritorno di fiamma, cosa che però non è mai stata confermata e, anzi, le pratiche per la loro separazione continuano a gonfie vele.