Addison Timlin ha chiesto il divorzio dalla star di The Bear Jeremy Allen White La moglie di Jeremy Allen White, Addison Timlin, ha chiesto il divorzio dalla star della serie The Bear. I due sono sposati da quasi quattro anni e hanno due figli insieme, Ezer e Dolores.

A cura di Elisabetta Murina

Jeremy Allen White e la moglie Addison Timlin si separano. Stando a quanto riporta People, la donna ha chiesto il divorzio dall'attore, star della serie The Bear, dopo oltre tre anni di matrimonio e due figli, Ezer e Dolores, che hanno rispettivamente cinque e tre anni. I motivi per il momento non si conoscono con certezza.

L'annuncio del divorzio tra Allen White e Timlin

È stata Addison Timlin, giovedì scorso, a presentare le carte per il divorzio al tribunale di Los Angeles. A riferirlo People, che però non è entrato nel dettaglio circa le motivazioni che hanno portato la donna a volersi separare da Jeremy Allen White, star della serie comedy The Bear. Una notizia che arriva quasi inaspettata, dal momento che solo lo scorso gennaio, quando l'attore ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione, la donna gli aveva scritto una romantica dedica sui social: "Quando avevamo 14 anni e ti ho visto esibirti per la prima volta in un corso di recitazione, non riuscivo a distogliere lo sguardo da te. Quando eseguivamo le tue battute per Shameless, ero così ansiosa sapendo in anticipo a cosa tutti avrebbero assistito il giorno successivo sul set".

La storia d'amore e la nascita delle due figlie

La coppia è convolata a nozze nel 2019 e, prima ancora di fare il grande passo di diventare marito e moglie, ha accolto in famiglia il primo figlio, Ezer, che oggi ha cinque anni. Poi, nel 2020, la famiglia si è allargata ancora con l'arrivo della secondogenita Dolores, che ha tre anni. Sui social, i due condividono diversi scatti insieme riguardo la loro quotidianità. Jeremy Allen White è noto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nella serie Shameless, in cui ha interpretato il personaggio di Lip Gallagher, e nella serie commedy The Bear, uscita nel 2022, che gli è valso il Golden Globe come miglior attore protagonista.