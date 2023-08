Jeremy Allen White bacia Ashley Moore: l’attore volta pagina dopo il divorzio da Addison Timlin Jeremy Allen White volta pagina dopo il divorzio da Addison Timlin: l’attore è stato paparazzato ieri per le strade di Los Angeles mentre baciava Ashley Moore, attrice e modella 30enne. La foto dei paparazzi che circola sul web.

A cura di Gaia Martino

L'attore statunitense Jeremy Allen White è stato paparazzato per le strade di Los Angeles mentre bacia Ashley Moore, modella e attrice che ha recitato nella serie di Amazon Prime Video I know what you did last summer nel 2021. Soltanto pochi giorni fa lui camminava e si faceva fotografare per strada con l'ex moglie Addison Timlin, che ha chiesto recentemente il divorzio, e i loro figli, Ezer Billie e Dolores Wild.

La foto del bacio tra Jeremy Allen White e Ashley Moore

Sta facendo il giro del web la foto che mostra come Jeremy Allen White abbia voltato pagina dopo la richiesta di divorzio dalla moglie Addison Timlin. Ieri, sabato 5 agosto, l'attore di The Bear è stato pizzicato dai paparazzi mentre baciava appassionatamente Ashley Moore, modella e attrice conosciuta recentemente, con ogni probabilità. Su TMZ si legge che i due hanno trascorso del tempo insieme passeggiando e sorseggiando caffè su un muretto.

A far chiacchierare è la segnalazione del 29 luglio 2023 riportata da TMZ che vede Jeremy Allen White godersi una giornata in famiglia con l'ex moglie Addison Timlin e le loro figlie Ezer e Dolores. I fan credevano si trattasse di un ritorno di fiamma tra i due coniugi che a maggio avevano fatto sapere di essere vicini al divorzio. Così non sarebbe andata visti i baci in pubblico con la nuova fiamma.

La separazione da Addison Timlin

Addison Timlin, che ha recitato con Jeremy Allen White nel film del 2008 Afterschool , ha chiesto il divorzio dal marito lo scorso maggio citando differenze inconciliabili come motivo della separazione. Insieme dal 2013, la coppia si è sposata nel 2019 dopo aver dato alla luce la prima figlia, nel 2018. A inizio maggio l'attrice è stata avvistata mentre usciva dal tribunale dove ha firmato le carte del divorzio: viste le ultime immagini circolate però, pare che i due siano rimasti in buoni rapporti per amore delle figlie.