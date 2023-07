Shakira starebbe frequentando Jimmy Butler: “13 anni di differenza non sono un problema per lei” Secondo US Weekly, Shakira starebbe frequentando Jimmy Butler, giocatore dell’NBA, 13 anni più giovane di lei: “Lui la fa sorridere, è felice” ha raccontato una fonte al tabloid. “La differenza d’età non le dà fastidio”.

A cura di Gaia Martino

Da quando ha detto addio all'ex marito Gerard Piqué, Shakira si è ritrovata spesso al centro del gossip per via di presunte nuove relazioni. Dopo la serata trascorsa con Lewis Hamilton ed altri amici, i tabloid americani raccontano di una probabile nuova love story per la popstar. Una fonte a Us Weekly ha raccontato di una frequentazione con Jimmy Butler, giocatore dell'NBA che milita nei Miami Heat conosciuto anche con il soprannome Jimmy Buckets: "È felice con lui. 13 anni di differenza? Non le dà fastidio".

Il gossip su Jimmy Butler

Shakira sarebbe stata pizzicata in compagnia di Jimmy Butler negli ultimi giorni. Avrebbero cenato insieme al Novikov Restaurant & Bar di Londra e una fonte a Us Weekly avrebbe fatto sapere che i due si starebbero frequentando: "Sono usciti diverse volte, ma la conoscenza è molto recente ed è troppo presto per dire se si tratta di una relazione che durerà nel tempo". I 13 anni di differenza. avendo lei 46 anni e lui 33, non sarebbero un problema: "A lei non dà fastidio" ha spiegato la talpa sostenendo che "Jimmy la fa sorridere, è felice di passare del tempo insieme a lui". La conoscenza sarebbe nata da poco e solo di recente hanno cominciato a seguirsi sui social network, "dopo che la pop star ha condiviso un video di sé mentre tifava per i Miami Heat durante una partita, lo scorso maggio". Butler avrebbe così gradito la sua presenza e si sarebbe fatto avanti.

Chi è Jimmy Butler

Il giocatore dell'NBA che milita nei Miami Heat ha 33 anni e nel 2016 ha vinto una medaglia d'oro olimpica a Rio De Janeiro. Sei volte All-Star, 4 volte All-NBA, 5 volte NBA All Defensive Team, Butler è una vera star nel suo settore. Note sono anche le sue precedenti relazioni: quella con Kaitlin Nowak, influencer che lo ha reso padre di Rylee, e il presunto flirt con Selena Gomez e con Shay Mithcell.