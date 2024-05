video suggerito

Mirko Brunetti: "Ho subito due operazioni al cuore, svenni mentre giocavo a calcio" Mirko Brunetti ha raccontato di avere subito due interventi al cuore più di 10 anni fa. Era il 2012 e il compagno di Perla Vatiero accusò un malore mentre giocava a calcio: "Pensavano fosse un problema di asma".

A cura di Stefania Rocco

Mirko Brunetti ha rivelato per la prima volta di avere subito due interventi al cuore più di 10 anni fa, nel 2012. Durante un’intervista radiofonica rilasciata a Face 2 Face, il programma condotto da Le Donatella in onda su Rds, l’ex concorrente del Grande Fratello ha reso noti per la prima volta i problemi di salute vissuti anni fa.

Mirko Brunetti costretto a lasciare il calcio

“Lasciare il calcio è stata una scelta in quel momento obbligata perché nel 2012 ho perso un anno poiché mi sono operato al cuore e ho avuto due operazioni: una a ottobre e una a gennaio”, ha raccontato per la prima volta il compagno di Perla Vatiero, “Quindi è stato l'anno della separazione dei miei genitori. Lì è cambiato anche il mio modo di vedere le cose. Mi sono chiuso molto in me stesso e vedevo il calcio come qualcosa di negativo. Quando sono tornato in campo dopo le operazioni al cuore, quel momento in cui amici, allenatore erano tutti lì, è stato indimenticabile perché c'era un affetto pazzesco perché ho rischiato di non poter tornare a giocare”. Solo dopo essersi sottoposto agli esami di rito, Mirko ha compreso di doversi sottoporre a un intervento chirurgico necessario a guarire:

Quello è stato un anno tosto e ho rischiato tantissimo. Soffrivo di aritmie, c'è stato un momento in cui sono svenuto mentre giocavo, solo che poi soffrivo d'asma e quindi in quel momento si pesava che fosse quello il problema. Sfortunatamente durante una visita è venuto fuori questo problema. Per fortuna si è risolto.

Mirko Brunetti: “Perla Vatiero è la mia vita, la separazione come un brutto sogno”

Brunetti è quindi tornato a parlare del rapporto con Perla, la compagna ritrovata al Grande Fratello dopo la rottura a Temptation Island: “È la mia vita. Se penso alla mia vita lei è una costante. Adesso c'è molta più maturità e molto più ascolto. C'è una canzone di Zarrillo Cinque giorno che dice che ‘bastava stringersi di più’. Per assurdo è vero. Basta parlare un po' di più, stringersi e non vedere l'altro come un nemico. Tra me e lei non è mai stato il sentimento il problema, erano più le situazioni o altre persone. Tutto quello che è successo lo chiamiamo ‘brutto sogno’ ed è stato come se avessimo fatto un brutto sogno e adesso stiamo ripartendo e ricostruendo”.