The Bear 2, le star presenti negli episodi della seconda stagione: da Olivia Colman a Bob Odenkirk La seconda stagione di The Bear, la serie di successo con Jeremy Allen White, arriverà in Italia il 16 agosto. Nei nuovi episodi compariranno dei volti assai noti di Hollywood, dando il via ad una vera e propria parata di star.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie che più hanno riscosso successo e di cui si aspetta la seconda stagione, c'è sicuramente The Bear, i cui nuovi episodi in Italia arriveranno il prossimo 16 agosto su Disney +. Al centro della storia ci sarà, ovviamente Jeremy Allen White, ma ci saranno anche delle apparizioni che, di certo, non passeranno inosservate, visto che si tratta di star come Olivia Colman, Bob Odenkirk, Sarah Paulson e altri ancora.

La seconda stagione di The Bear

Una seconda stagione ricca di novità, in cui Carmy è alle prese con il desiderio di rivoluzionare la tavola calda di famiglia, quasi in disgrazia dopo il suicidio di suo fratello Mickey, sfruttando tutto quello che ha imparato nella sua gavetta per diventare uno dei più acclamati giovani chef della città. Nei nuovi episodi, quindi, ad arricchire il racconto delle vicende che terranno occupato lo chef e i suoi collaboratori, ci saranno anche degli ospiti d'eccezione che compariranno in alcune puntate della serie. La lista dei personaggi noti che vi prenderanno parte è piuttosto lunga si parte da include Will Poulter (Guardiani della Galassia Vol. 3), il premio Oscar Jamie Lee Curtis, i vincitori dell'Emmy Bob Odenkirk, Sarah Paulson e John Mulaney (Saturday Night Live), Gillian Jacobs (Community), Sarah Ramos (Parenthood) e il premio Oscar Olivia Colman.

Le star che appariranno in The Bear 2

Ognuno di loro avrà un ruolo ben preciso e comparirà anche in episodi di flashback vissuti da Carmy. Ad esempio, proprio Jamie Lee Curtis interpreta Donna, la matriarca dei Berzatto, alcolizzata, dall'emotività altalenante e scorbutica, che cucina per la sua famiglia senza accettare l'aiuto di chi vuole starle accanto. Bob Odenkirk è, invece, lo zio Lee, con il qual Mickey non aveva instaurato un bel rapporto. Sarah Paulson sarà un'altra componente della famiglia, colei che aiuterà Carmy a fargli comprendere quale sia la sua strada per realizzare i suoi sogni. E, ancora, Olivia Colman sarà invece una chef di nome Terry, a cui Ritchie si affeziona perché rivede in lei i suoi stessi problemi.