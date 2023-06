Vita da Carlo 2, da settembre la seconda stagione della serie di Carlo Verdone su Paramount + L’arrivo della seconda stagione della serie sulla vita di Carlo Verdone è previsto per settembre. L’attore racconterà Vita da Carlo 2 al Giffoni Film Festival, dove sarà ospite con Ludovica Martino e Sangiovanni.

A cura di Andrea Parrella

Verdone e Ibrahimovic sul set di Vita da Carlo 2

Sarà disponibile da settembre su Paramount + la seconda stagione di Vita da Carlo, la serie ideata da Carlo Verdone che ha l'attore e regista come protagonista del racconto romanzato della sua vita. La seconda stagione, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e disponibile, è scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastroscritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, arriva dopo il successo del primo capitolo, in cui l'attore romano raccontava la sua quotidianità in un continuo dentro fuori tra aneddoti della sua vera vita ed eventi romanzati, ma decisamente plausibili relativi alla sua carriera e al privato.

Verdone con Martino e Sangiovanni al Giffoni Film Festival

La seconda stagione verrà presentata in occasione della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, con Verdone che sarà ospite al festival assieme a due protagonisti della serie, Ludovica Martino e Sangiovanni. Tra gli altri interpreti anche le ospitate di molti volti noti del mondo dello spettacolo,. Ci saranno Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Zlatan Ibrahimovic sul set con Carlo Verdone

Dei tanti ospiti della seconda stagione di Vita da Carlo, Verdone aveva condiviso sui social un'istantanea della presenza sul set di Zlatan Ibrahimovic, che poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Queste le parole di Verdone: "Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti … E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene".