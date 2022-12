Vita da Carlo 2, Verdone sul set con Zlatan Ibrahimovic: “Umile e generoso, ti sarò per sempre grato”

Carlo Verdone è alle prese con la seconda stagione di Vita da Carlo. Anche oggi che è un giorno festivo, il regista e attore sta lavorando, ma con particolare entusiasmo. Su Instagram, infatti, ha annunciato di essere stato raggiunto da Zlatan Ibrahimovic che reciterà nella serie.

Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti … E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene. Un saluto a voi tutti. Buon otto dicembre. Carlo Verdone.