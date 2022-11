Zlatan Ibrahimovic condurrà una puntata di Striscia la Notizia in occasione dei Mondiali Zlatan Ibrahimovic sarà dietro al bancone del tg satirico di Canale5, durante la puntata di lunedì 21 novembre. Con lui anche Sergio Friscia e Roberto Lipari.

A cura di Daniela Seclì

Striscia la Notizia non si fa trovare impreparata in vista dei Mondiali di Calcio, in partenza domenica 20 novembre e che si protrarranno fino a domenica 18 dicembre. Per l'occasione, il tg satirico di Antonio Ricci ha deciso di chiamare dietro il bancone, un volto rappresentativo del mondo del calcio. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic conduttore di Striscia

Lo spot, che sta andando in onda su Canale5, svela un'importante novità dietro al bancone di Striscia la Notizia: "Amici, partono i Mondiali e lunedì Striscia schiera il suo attacco a tre punte, Sergio Friscia, Roberto Lipari e il bomberone Zlatan Ibrahimovic. Calcio di inizio alle 20:35 su Canale5". Il campione del Milan, dunque, sarà affiancato dagli attuali conduttori di Striscia la Notizia, Sergio Friscia e Roberto Lipari. Ma per quante puntate si tratterrà nel programma?

Il campione del Milan alla conduzione di una sola puntata

Striscia la Notizia, tramite un comunicato, ha fatto sapere che Zlatan Ibrahimovic sarà alla conduzione del tg satirico per una sola puntata. In particolare, prenderà parte all'appuntamento previsto per lunedì 21 novembre: "Il campione del Milan sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari". Il calciatore, dunque, torna a ripetere l'esperienza della conduzione, sebbene in un contesto molto diverso rispetto a quello dello scorso anno. Nel 2021, infatti, fu ospite delle cinque serate del settantunesimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Ora raccoglierà il testimone, per una sola serata, del programma che in questa edizione è stato condotto da Luca Argentero, Alessandro Siani, Vanessa Incontrada e poi Sergio Friscia e Roberto Lipari. Non resta che attendere lunedì 21 novembre per vedere come se la caverà.