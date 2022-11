Gli auguri di Claudia Gerini a Carlo Verdone: “Sei amicizia, ispirazione e successo” Gli auguri di Claudia Gerini all’amico Carlo Verdone per il suo 72esimo compleanno. L’attrice, che con il regista e attore girò l’indimenticabile “Viaggi di nozze”, gli ha dedicato un post: “Auguri Carletto del mio cuore”.

A cura di Stefania Rocco

Claudia Gerini celebra via Instagram il compleanno dell’amico Carlo Verdone, attore e regista che il 17 novembre ha compiuto 72 anni. Proprio con Verdone, agli inizi della sua carriera di successo, Gerini girò l’indimenticabile film “Viaggi di nozze” nel quale interpretava il ruolo della coatta Jessica, un personaggio pensato da Verdone. Con Carlo, lo ha rivelato di recente, ha vissuto un romantico flirt che ha lasciato il passo a una meravigliosa amicizia.

Gli auguri di compleanno di Claudia Gerini a Carlo Verdone

“Auguri Carletto del mio cuore”, ha scritto l’attrice su Instagram pubblicando alcune foto scattate recentemente insieme al collega e amico, “Tu sei tante cose per me… amicizia, ispirazione, sogno, successi e amore per l’Italia sei Carlo nazionale. Auguri, tanti ma tantissimi auguri di cuore”. Tra i commenti pubblicati sotto il post dedicato a Carlo, anche quello dello stesso Verdone: “Grazie Claudia mia. Compagna di lavoro perfetta e amica perenne”.

Il flirt tra Claudia Gerini e Carlo Verdone

Oltre a essere colleghi di lavoro e grandi amici, Gerini e Verdone sono stati sentimentalmente vicini. Fu Claudia, nel 2019 a Domenica In, a raccontare la breve parentesi romantica vissuta con l’attore e regista romano: “Mi era venuto a vedere in un piccolo teatro. Avevo fatto il provino per ‘Perdiamoci di vista’, lui era il mio idolo e all’università parlavamo con le battute dei suoi film. Abbiamo girato ‘Viaggi di nozze’ e ‘Iris Blond’. C’è stato un coinvolgimento sentimentale, ma era un momento particolare per tutti e due. Ci vogliamo bene, abbiamo diviso molto. Lui è ovviamente un uomo complicato, come io sono una donna complicata”. Quel legame sentimentale terminò perché Gerini si sarebbe resa conto di non volersi impegnare in una relazione stabile: “Forse più io non ero nelle condizioni di intraprendere una convivenza o una relazione seria”.