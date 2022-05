“O famo stranger”, Claudia Gerini è Jessica nel video Netflix che lancia Stranger Things 4 Nello sketch, Jessica si intrattiene in una surreale conversazione al telefono con il suo Ivano. “Per le nozze d’argento stavo a pensa’ che mi devi porta’ a Hawkins, mi hanno detto che ‘sto posto è strano forte…”.

A cura di Giulia Turco

"O famo stranger", uno dei cross over più surreali di sempre eppure geniale. L'ha pensata bene Netflix che per il lancio italiano della quarta stagione di Stranger Things ha coinvolto l'iconica Claudia Gerini in un revival di Jessica, protagonista del cult Viaggi di nozze con Carlo Verdone. Il risultato è un video esilarante diventato virale sui social.

Jessica e Ivano festeggiano le nozze d'argento

Ne vale la pena anche soltanto per rivedere l'attrice tornare nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici. Jessica 27 anni dopo festeggia con Ivano le nozze d'argento. Nello sketch, la protagonista si trova davanti a Fontana di Trevi mentre si intrattiene in una surreale conversazione al telefono con il suo Ivano. "Per le nozze d’argento stavo a pensa' che mi devi porta' a Hawkins". Il riferimento è alla cittadina immaginaria situata nello stato dell'Indiana dove si svolgono le avventure di Stranger Things. "Sì, perché la Versilia è bella per carità, ma mi hanno detto che ‘sto posto è strano forte…".

La quarta stagione di Stranger Things è su Netflix

L’attesissima quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 27 maggio, data in cui verrà resa disponibile la prima parte, ovvero il Volume 1 composto da 7 episodi. Per il Volume 2 invece occorrerà attendere ancora un po’, perché uscirà sulla piattaforma il 1 luglio 2022. Netflix ha annunciato che sarà la stagione conclusiva. Come ha anticipato Fanpage, che ha assistito all’incontro streaming in anteprima, la quarta stagione sarà “la più oscura di sempre”. "Sono stati gli episodi più forti, oscuri e terrificanti da quando abbiamo iniziato. Ci rendevamo conto di stare realizzando un progetto diverso dagli altri. Aspettatevi più horror", ha raccontato l'interprete di Nancy Wheeler. E Jonathan Byers è d'accordo: "Questa è la stagione più sviluppata, per noi è stata una scommessa. Il pubblico potrà finalmente capire cosa sta succedendo ad Hawkins".