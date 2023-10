Jeremy Allen White dovrà fare l’alcool test 5 volte a settimana se vuole rivedere le sue figlie L’attore di The Bear dovrà sottoporsi a test alcolici continui per poter vedere e mantenere la custodia delle sue figlie dopo il divorzio da Addison Timlin.

Jeremy Allen White, stella assoluta della serie tv The Bear, ha una vita complicata quasi quanto quella del suo personaggio della premiata serie Disney+. Dovrà sottoporsi a test alcolici per poter vedere le sue figlie. Come apprende Tmz, si è detto disponibile a non bere più pur di poter passare del tempo insieme a Ezer e Dolores, le sue due figlie nate dal rapporto con la ex moglie, l'attrice Addison Timlin.

Che cosa è successo

Jeremy Allen White ha divorziato da Addison Timlin, che aveva sposato nel 2019, proprio in seguito ai suoi problemi d'alcolismo. Jeremy sarà quindi sottoposto ad alcool test fino a cinque volte la settimana per poter mantenere la custodia delle piccole Ezer e Dolores. Qualora gli esami dovessero uscire positivi, l'attore allora perderà immediatamente la custodia. Se dovesse ottenere un risultato positivo ai test, l'attore avrà la possibilità di ripetere il test dopo quindici minuti per assicurarsi che il risultato sia veritiero. Le documentazioni nelle mani di Tmz rivelano che la coppia è d'accordo con la custodia fisica e legale congiunta, ma l'attore è tenuto a partecipare almeno a un incontro degli Alcolisti Anonimi a settimana.

Il divorzio dopo tre anni di matrimonio

Jeremy Allen White e Addison Timlin hanno divorziato dopo tre anni di matrimonio. L'ultima volta insieme ad agosto, durante una partita di calcio delle loro figlie. Attualmente, Jeremy Allen White sarebbe stato visto con una nuova compagna, la modella Ashley Moore. L'attore è sempre stato una personalità molto complessa. Dopo le undici stagioni di Shameless, l'attore che ha intepretato Lip, ha avuto una crisi molto forte che lo ha spinto a dubitare dlele sue capacità attoriali. Poi, per fortuna, è arrivata un'altra occasione che ha dimostrato a tutti le sue capacità proprio con la straordinaria The Bear.