Gwyneth Paltrow fa un uso decisamente insolito della statuetta degli Oscar: “Funziona alla grande” Era il 1999 quando all’attrice veniva conferito il premio Oscar per la sua interpretazione nel ruolo di Viola de Lesseps in Shakespeare in Love. Una statuetta che oggi ha deciso di regalare ad un ruolo decisamente diverso rispetto all’idea di chiuderlo in una teca come cimelio della sua carriera.

A cura di Giulia Turco

Gwyneth Paltrow come sempre si distingue per le sue scelte di vita originali. L’attrice di Hollywood, già nota per le la linea di candele e i cioccolatini al sapore di vagina, ha raccontato in una recente intervista di fare un uso decisamente originale della sua statuetta degli Oscar.

L’immancabile ironia di Paltrow che apre le porte di casa sua

Era il 1999 quando all’attrice veniva conferito il premio Oscar per la sua interpretazione nel ruolo di Viola de Lesseps in Shakespeare in Love. Una statuetta che oggi ha deciso di regalare ad un ruolo decisamente diverso rispetto all’idea di chiuderlo in una teca come cimelio della sua carriera. Lo ha rivelato nel corso di una recente intervista video per la serie ’73 Questions’ di Vogue, per la quale ha aperto le porte di casa, la sua residenza negli Hammptons, al giornalista Joe Sabia. La statuetta sarebbe subito saltata all'occhio: “Che bellissimo Academy Award!”, esclama. “Il mio fermaporta, funziona alla grande!”, replica lei. La risposta, memorabile, ha fatto il giro delle testate e c’è chi è pronto a scommettere che quella del fermaporta non sia altro che una battuta. Conoscendo il personaggio tuttavia non ci sarebbe da scommetterci.

Quando Gwyneth Paltrow vinse l’Oscar

Per di più sembra che l’attrice abbia preferito mettere in un angolo la vittoria agli Oscar, senza elogiarsi troppo per il risultato ottenuto. Ne ha parlato di recente nel corso di un’intervista ad Alexandra Cooper, che l’ha avuta ospite nel salotto del suo podcast Call Her Daddy lo scorso maggio. In quell’occasione Paltrow ha dichiarato che la vittoria dell’Oscar le ha causato una vera e propria crisi di identità. “Una volta vinto l'Oscar ho avuto una specie di crisi, perché se vinci il più grosso premio al mondo, poi che fai?”, ha confidato. “Sei al centro dell’attenzione in quella notte e succede che nelle settimane a venire ti trovi disorientata. Francamente, è davvero poco sano”, ha ammesso. “Non sto dicendo che lo restituirei è chiaro, è stata un’esperienza straordinaria, ma in un certo senso ha messo in discussione molte cose nella mia vita”.