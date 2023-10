Anita Olivieri fa i nomi di Ultimo e la ex Federica Lelli al Grande Fratello, la regia censura tutto Nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha rivelato che il suo ex ragazzo sarebbe stato insieme a Federica Lelli, la giovane con cui Ultimo è stato insieme per circa tre anni. La regia, però, ha scelto di censurare le parti in cui la romana faceva riferimento in modo esplicito al cantante.

A cura di Sara Leombruno

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello 2023 e l'ultimo arriva da Anita Olivieri. Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, la 26enne ha rivelato un particolare che la vedrebbe legata al cantante Ultimo, con cui condivide le stesse origini romane, almeno in termini di ex fidanzati. L'ex ragazzo di Anita, Edoardo Sansone, infatti, sarebbe stato insieme a Federica Lelli, la giovane con cui il cantante è stato insieme per quasi tre anni e a cui lui ha dedicato decine dei suoi successi musicali. A rivelarlo è stata lei stessa nella tarda serata del 22 ottobre. La regia, però, ha censurato le parti in cui si riferiva in modo esplicito al cantante, silenziando l'audio.

La storia tra l'ex di Anita Olivieri e Federica Lelli

Mentre parlava con Angelica Baraldi, Rosy Chin e Letizia Petris, la romana ha affrontato la sua questione sentimentale, facendo in primis riferimento al rapporto – mai decollato – con Vittorio Menozzi: "Non mi piace, è molto noioso. Lo sento arido come il clima desertico", ha confessato. A quanto pare, Olivieri non sopporta il fatto che la chiami “tata” o che le prepari la colazione: “Hanno fatto un aereo. Ho smorzato. Hanno pagato un aereo per una roba del genere”. Poco dopo, però, Anita ha anche fatto cenno al suo ex fidanzato e alla sua frequentazione con Federica Lelli, ma è stata prontamente censurata dalla regia.

Di tutte le ragazze che ci sono al mondo doveva mettersi proprio con quella che mi rovina il cantante, lui era mio cantante preferito. Adesso, però, faccio fatica a ascoltare le sue canzoni e mi rode. Anche perché loro si sono lasciati ovviamente, la sua attuale ragazza mi piace molto di più. Non perché abbia qualcosa contro Lelli, ma Jacqueline è proprio diversa. Lui ha detto di esserci stato insieme cinque o sei mesi, tra tutte proprio lei.

Il mistero sulla situazione sentimentale di Anita

Nel video di presentazione per il reality, la 26enne romana si era dichiarata single. Nei primi giorni al Grande Fratello, inoltre, aveva parlato dei motivi che l'avevano spinta a lasciare il suo ex fidanzato: "Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo 10 anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui da me. Io voglio stare serena”, aveva spiegato. Stando però ad alcune segnalazioni arrivate da Clarissa Selassié, ex concorrente del Gf Vip, i due starebbero ancora insieme.