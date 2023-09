Anita del GF non è single ma sarebbe fidanzata, il gossip: “Si sono visti fino a due giorni prima” Anita Olivieri si è dichiarata single nel suo video di presentazione al Grande Fratello, ma secondo alcune indiscrezioni e foto sui social non sarebbe proprio così. A lanciarle Clarissa Selassié, che sarebbe stata contatta dal fidanzato di lei, Edoardo Sanson, con cui si è vista fino a qualche giorno prima di entrare.

Anita Olivieri è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Dopo lo scontro in diretta con Heidi Baci, la concorrente continua a far parlare si sé, questa volta per la sua vita sentimentale. Nel video di presentazione per il reality, la 26enne romana, che lavora nel campo della comunicazione, si era dichiarata single. Stando però ad alcune segnalazioni e indizi social non sarebbe proprio così.

L'indiscrezione lanciata da Clarissa Selassié

"So per certo che Anita è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era sigle". A parlare è Clarissa Sleassié, ex concorrente del GF Vip insieme alla sorella, ospite del formata Casa Sdl. La principessa sostiene che la concorrente abbia in realtà un fidanzato ad aspettarla fuori e non sia single come invece dice di essere. Il ragazzo in questione si chiamerebbe Edoardo e avrebbe contattato proprio la stessa Clarissa:

Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l'ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l'ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono.

La foto con il ragazzo poco prima di entrare al GF

Anita Olivieri e Edoardo Sanson, foto pubblicata il 2 settembre

Una indiscrezione, quella lanciata da Clarissa Selassié, che troverebbe conferma sbirciando il profilo social della concorrente. Uno degli ultimi post di Anita, pubblicato il 2 settembre (qualche giorno prima di entrare nella Casa), la vede insieme alla famiglia e a un ragazzo di nome Edoardo Sanson in occasione della sua laurea. I due si abbracciano e appaiono piuttosto complici, come fossero fidanzati. Nessun bacio o dichiarazione d'amore, anche se controllando i post più vecchi della 26enne si nota che compare in più occasioni insieme allo stesso ragazzo, anche con gesti che non lasciano spazio a dubbi.

Un altro indizio, quindi, che confermerebbe il gossip sulla sua vita sentimentale. Il profilo di lui è invece privato, ma dalla biografia si legge che ha 27 anni, vive a Roma ed è un appassionato di golf. Rimane ancora da capire se Anita ha mentito per entrare nella casa o se la rottura con il fidanzato sia avvenuta proprio qualche giorno prima di entrare nella Casa.