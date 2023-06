Gwyneth Paltrow, dopo la candela stanno per arrivare i cioccolatini al sapore di vagina Ricordate la candela al sapore di vagina di Gwyneth Paltrow? L’attrice sta tornando con un nuovo prodotto sullo stesso genere: si tratta di una collezione di dolci e il loro sapore sarebbe ispirato a quello delle parti intime femminili.

A cura di Valeria Paglionico

Gwyneth Paltrow sembra aver "appeso al chiodo" la sua carriera da attrice: sebbene si mostri spesso sui red carpet internazionali, da tempo non realizza film o serie tv, il motivo? Preferisce dare spazio all'attività da imprenditrice. Da diversi anni ha lanciato Goop, un'azienda di lifestyle che propone prodotti di ogni tipo per il benessere e la cura della persona. La cosa particolare è che, al di là dei classici cosmetici, la diva ha messo sul mercato anche delle collezioni a tema sessuale, dalle uova vaginali per rinforzare il pavimento pelvico a degli esclusivi sex toys da utilizzare da soli o in coppia. Ora starebbe lavorando a una nuova provocazione: dei dolci al sapore di vagina.

Gwyneth Paltrow alla conquista dell'industria dolciaria

In quanti ricordano la candela al profumo di vagina lanciata da Gwyneth Paltrow qualche anno fa? Che riproducesse davvero o meno l'aroma delle sue parti intime, non importa, l'unica cosa certa è che l'idea fece il giro del mondo tra polemiche e approvazioni, diventando virale per mesi. Non sorprende, dunque, che l'accessorio registrò fin da subito il sold-out, diventando l'oggetto del desiderio dei fan dell'attrice. Ora per lei sarebbe arrivato il momento di ampliare il suo business: stando alle indiscrezioni starebbe pensando di "invadere" anche il mondo dei dolciumi con un nuovo prodotto sullo stesso genere.

Cioccolatini al sapore di vagina: quali sono gli ingredienti

Di cosa si tratta? Di una collezione di cioccolatini e di caramelle chiamata "This Tastes Like My Vagina", ovvero "Questo ha il sapore della mia vagina". Il nome è abbastanza eloquente e sembra essere destinato a fare scalpore. Cosa conterranno i dolci che sanno di vagina? Pompelmo aspro, neroli e bacche di cassis mature mixate con tè verde gunpowder e aroma di rosa turca. Gwyneth avrebbe già depositato i documenti per registrare il marchio di cioccolato negli Stati Uniti, così che possa essere venduto in tutto il mondo sul sito di Goop. In quanti non vedono l'ora di accaparrarsi i "cioccolatini sexy"?