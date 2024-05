video suggerito

È morta Franca Nuti, signora del teatro italiano: aveva 95 anni È morta Franca Nuti, signora del teatro italiano e musa di Luca Ronconi, all'età di 95 anni. Il Corriere scrive che negli ultimi due anni le condizioni erano peggiorate: si è spenta dopo un malore nella casa milanese.

A cura di Gaia Martino

È morta ieri Franca Nuti, una delle più grandi attrici del teatro italiano. Musa di Ronconi, ha conquistato diversi riconoscimenti prestigiosi. Si è spenta all'età di 95 anni dopo un malore. Il marito, Giancarlo Dettori, scrive il Corriere, è disperato. La camera ardente sarà aperta mercoledì 15 maggio al Teatro Piccolo di Milano.

La morte di Franca Nuti

Franca Nuti è morta ieri, 12 maggio, all'età di 95 anni, nella sua casa milanese. Il Corriere scrive che la celebre attrice, una delle più note del teatro italiano, si è spenta con "un finale di partita sofferente dopo un malore" che ha lasciato il marito, Giancarlo Dettori, distrutto.

Il Piccolo Teatro, dove l'attrice ha lavorato a lungo, in particolare con Luca Ronconi, ospiterà mercoledì, a partire dalle 9, la camera ardente dell'attrice. Il figlio Carlo Dettori ha scritto su Facebook, a corredo di una foto di famiglia: "Mamma è andata in clielo, senza soffrire, con l'amore e la vicinanza della sua famiglia".

La carriera di Franca Nuti, attrice teatrale e musa di Ronconi

Nata a Torino nel 1929 Franca Nuti debuttò come attrice teatrale con la compagnia Memo Benassi-Lilla Brignone-Gianni Santuccio ne L’Allodola di Jean Anouilh. Ha lavorato con grandi nomi del teatro italiano come Franco Zeffirelli, Sandro Bolchi, Luchino Visconti, Giorgio Albertazzi, Giorgio Strehler, Luca Ronconi e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Nel 1986 e nel 1988 ha vinto il Premio Ubu, poi nel 1990 il Premio Flaiano come migliore interprete e nel 2008 alla carriera. Nel 1992 il Premio Eleonora Duse. Nel 2021, scrive il Corriere, avrebbe tenuto l'ultimo monologo ideologico al Piccolo, ‘A German life' di Hamton, a 92 anni. L'attrice ha lavorato anche in tv e in radio, poi a scuola: ha insegnato in diverse scuole teatrali, prima a Roma, poi a Torino, infine a Milano alla scuola di Ronconi, di cui è stata prima attrice amatissima. Ha tenuto le sue classi all'Accademia Nazionale d'Arte drammatica, poi alla Silvio D'Amico e Paolo Grassi.