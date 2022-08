“Jennifer Lopez licenzia tutti i ballerini sotto il segno della Vergine”, il capriccio della star Secondo un pettegolezzo lanciato dall’ex star di Glee Heather Morris, la diva avrebbe liquidato tutti i professionisti del suo corpo di ballo sotto il segno della Vergine dopo un’intera giornata di audizioni. Il motivo avrebbe a che fare con l’ex marito.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez è la diva per eccellenza e si può dire che ne incarni lo stereotipo a 360 gradi. Lo è nel celebrare nozze da sogno con la sua fiamma di 20 anni prima: un amore romantico in pieno stile hollywoodiano nel quale crede fermamente. Lo è anche nel soddisfare vizi e capricci nel suo lavoro. Pare infatti che di recente JLO abbia deciso di licenziare di punto in bianco tutti i ballerini sotto il segno zodiacale della Vergine, dopo un’intera giornata di audizioni per un suo concerto.

Perché Jennifer Lopez ce l'ha con le Vergini

A pifferare la notizia è l’ex star di Glee Heather Morris, intervenuta nel corso del podcast Just Sayin’ con Justin Martindale. A quando pare l’attrice avrebbe sentito dire che J Lo abbia tagliato fuori i ballerini in audizione per il suo tour soltanto perché appartenenti al segno della Vergine. Dopo un’intenda giornata di lavoro, la diva avrebbe riunito il corpo di ballo, chiedendo di alzare la mano a tutte le Vergini e invitandoli a fare i bagagli. Secondo alcuni fan, che hanno immediatamente discusso del rumor sui social, le antipatie di JLo sarebbero dovute al fatto che l’ex marito Marc Anthony era ahimè del segno della Vergine.

Jennifer Lopez e l’ex marito Marc Anthony, 2016

JLO in dolce luna di miele in Italia

Il The Mirror ha provato a contattare i rappresentanti della diva per un commento, ma al momento senza alcuna risposta. D’altronde JLo sta vivendo un periodo da favola, dopo le sue doppie nozze con il neo sposino Ben Affleck. La coppia è in luna di miele in Italia e sta visitando la zona circostanze il Lago di Como, dove per altro è stata ospite di George Clooney. Sono stati paparazzati a Milano, durante uno shopping sfrenato su via Montenapoleone, poi a Maneggio in provincia di Como, dove sono stati avvistati fare la fila per la gelateria ‘La Fabbrica del Gelato’ come una qualsiasi coppia di innamorati.