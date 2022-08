Jennifer Lopez furiosa per il video in cui dedica una canzone ad Affleck: “È stato rubato” Jennifer Lopez ha commentato su Instagram il video che la vede dedicare una canzone a Ben Affleck, spiegando che quel video è stato fatto girare senza il loro consenso.

Jennifer Lopez è intervenuta sul video che ha girato di lei che canta una canzone inedita dedicandola a Ben Affleck durante il loro matrimonio. Nei giorni scorsi ha girato un video, postato dal sito americano TMZ, in cui si vede la cantante esibirsi in una canzone inedita mentre lo sposo era seduto su una sedia: "All night I can feel the passion in your eyes / I’m still in love with you / You know I can’t get enough" ("Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi / Sono ancora innamorata di te / Sai che non ne ho mai abbastanza") canta Lopez attorniata da un gruppo di ballerini.

Il video è diventato virale e usato come dimostrazione ulteriore di una storia d'amore che ormai sta facendo parlare di sé da mesi, fino al coronamento con il matrimonio. Eppure, nonostante tutto, la cantante non ha gradito che quel video sia stato fatto girare e sia stato reso disponibile, dal momento che tutti gli invitati hanno firmato un accordo di non divulgazione (in inglese non-disclosure agreement, NDA). Lo ha esplicitato commentando il video postato da una sua pagina fan in cui ha spiegato proprio che quel video non avrebbe mai dovuto uscire dal privato della loro festa anche perché, appunto, tutti gli invitati avevano firmato quell'accordo.

Il commento è chiaro: "Questo video è stato preso senza permesso. Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato. Non so da dove lo prendiate tutti, anche perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di non condividere nulla del nostro matrimonio. Questa è la nostra scelta di condividere. Tutto ciò che pubblico in privato è sul sito OnTheJLo ed è da condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro. Grazie per la cura, vi voglio bene ragazzi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas lo scorso luglio, tre mesi dopo essersi fidanzati di nuovo ufficialmente per la seconda volta. Poche settimane dopo, però, hanno festeggiato nella loro casa in Georgia, attorniati da 150 ospiti tra amici e familiari, scambiandosi i voti. È proprio da questa festa, evidentemente, che è stato fatto uscire il video della dedica della cantante all'attore.