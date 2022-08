Foto del secondo matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, presenti i 5 figli e l’amico Matt Damon Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati per la seconda volta dopo le nozze lampo a Las Vegas. Un sì in grande stile per i Bennifer pronunciato di fronte ai figli e agli amici vip.

A cura di Stefania Rocco

Dopo le nozze lampo e a sorpresa a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato il secondo sì. E questa volta lo hanno fatto in grande stile, preoccupandosi di organizzare ogni dettaglio affinché tutto risultasse perfetto. Il secondo matrimonio dei Bennifer si è svolto sabato 20 agosto. Dopo avere ottenuto una licenza matrimoniale lo scorso luglio, J. Lo e Ben hanno fatto il bis nel corso di una cerimonia tradizionale che ha previsto un lungo abito bianco per lei, una location da film americano e la presenza degli amici famosi.

Il matrimonio privato nella villa di Affleck in Georgia

Le seconde nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono svolte nel giardino della maxi villa che l’attore possiede a Riceboro, in Georgia. Si tratta di una splendida magione circondata da un giardino ampio e curato, allestito con un enorme tendone bianco sotto il quale sono state disposte decine di composizioni floreali dello stesso colore, tavoli da pranzo, comode sedie e un pianoforte (anch’esso bianco).

Dress code e allestimenti: i Bennifer scelgono il bianco

Esattamente come accaduto per gli allestimenti, il bianco è rimasto una costante anche per il dress code. Immacolati gli abiti che la coppia ha chiesto di indossare agli amici, anche famosi, che hanno partecipato alle nozze. Presenti Matt Damon (amico fraterno di Affleck) e la moglie Luciana Barroso, il regista Kevin Smith e la moglie Jennifer Schwalbach Smith, l'attore Jason Mewes e la moglie Jordan Monsanto, l’attrice e modella Pia Miller con suo marito, e il talent scout Patrick Whitesell. In prima fila anche i figli che Jennifer e Ben hanno avuto dalle loro precedenti relazioni. Ad assistere al secondo sì della coppia c’erano Violet (16), Seraphina (13) e Samuel (10), figli che l’attore ha avuto dalla ex moglie Jennifer Garner, e i gemelli Emme e Max (14), nati dal legame tra J.Lo e Marc Anthony. Ai ragazzi è andato il compito di accompagnare i genitori durante la lenta passeggiata sul lungo tappeto bianco percorso sfilando tra i presenti prima di raggiungere l’officiante. In testa al gruppo c’erano gli sposi, seguiti dai gemelli Emme e Max che hanno tenuto il velo della madre e, qualche metro più dietro, dai figli dell’attore. Ha disertato la cerimonia, invece, il fratello dell’attore, Casey Afflek. L’uomo ha fatto sapere al New York Post che non avrebbe preso parte all’evento perché “aveva altre cose da fare”.

Gli abiti di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Come testimoniano le foto dell’evento già trapelate in rete, Jennifer Lopez indossava un abito bianco con lunghissimo strascico e un velo ancora più lungo firmato da Ralph Lauren mentre Ben ha optato per uno smoking bianco e nero. A organizzare l’evento in ogni suo dettaglio è stato Colin Cowie, organizzatore di eventi di lusso già noto tra le star. A officiare la cerimonia è stato invece il life coach Jay Shetty.