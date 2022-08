Jennifer Lopez e Ben Affleck, luna di miele a Menaggio: gita in scooter e poi in coda per un gelato Gita in scooter, gelato e poi passeggiata a Menaggio: sono alcuni momenti che hanno visto come protagonisti Jennifer Lopez e Ben Affleck che si trovano in luna di Miele sul lago di Como.

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Maneggio (Fonte: we_luv_jlo su Instagram)

Una gita in scooter, una passeggiata e poi un gelato: è così che alcuni giorni fa, martedì 23 agosto, la cantante Jennifer Lopez e l'attore Ben Affleck hanno trascorso la loro giornata a Menaggio, comune in provincia di Como. La coppia si trova in luna di miele sul lago di Como dopo che lo scorso weekend è convolata a nozze in Georgia.

I due ospiti di George Clooney

Secondo alcune indiscrezioni, i Bennifer sarebbero ospiti del collega George Clooney che si trova a Villa Oleandra. Al momento però non c'è alcuna ufficialità. Affleck e JLo infatti sono stati anche fotografati al Grand Hotel Tremezzo, struttura amata dai Ferragnez, mentre erano impegnati a cenare. I due sono stati avvistati in coda alla gelateria "La Fabbrica del Gelato" di Menaggio.

Il sindaco: Bel segnale per un paese turistico come il nostro

La notizia della presenza della coppia a Menaggio, ha scatenato cittadini e turisti tanto che anche il sindaco Michele Spaggiari ha rilasciato una dichiarazione: "Per un paese turistico come il nostro, sono un bel segnale. Ma, soprattutto, per il fatto che non siano stati accompagnati in barca o auto, ma hanno raggiunto il paese in scooter, partendo presumibilmente da Laglio, con la volontà di venire a trovarci se così si può dire".

Non è la prima volta che i due trascorrono le vacanze in Italia

Non è la prima volta che la coppia sceglie di trascorrere le vacanze in Italia, meta ambita da tantissime star internazionali: anche l'anno scorso erano stati avvistati a Capri e sulla costiera sorrentina a bordo del loro yacht. E chissà il prossimo anno quale città italiana sceglieranno di visitare.