Principio di incendio al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa: fumo in un tunnel

Principio di incendio al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13. Il fumo ha invaso un tunnel.

Paura allo scalo di Milano Malpensa. Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, si è infatti verificato un principio di incendio all'aeroporto di Milano Malpensa al terminal 1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti né tra i passeggeri e né tra il personale.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'intervento dei soccorritori è iniziato attorno alle 13. Una volta ricevuto l'allarme, sono state inviate alcune squadre dei distaccamenti di Busto Arsizio e Somma Lombardo. Con loro, come previsto dal protocollo di emergenza aeroportuale, anche due partenze operative del Terminal 1.

I pompieri hanno tempestivamente spento il focolaio evitando che questo si propagasse e causasse maggiori danni, che potessero compromettere in qualche modo la struttura. Nonostante questo, a causa delle fiamme, il fumo si è propagato all'interno del tunnel di servizio che solitamente è utilizzato per l'accesso dei fornitori. Si tratta di un'area che non è aperta ai passeggeri.

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Considerata la presenza di fumo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ventilazione oltre che di messa in sicurezza. Si sta cercando di ripristinare quanto prima la normalità così da proseguire con le normali attività. La situazione è sotto controllo e, come specificato dai vigili del fuoco in una nota stampa, non vi è alcun pericolo per i passeggeri.

Essendo un'area abbastanza isolata, nessuno è rimasto ferito. Non è stato quindi necessario che intervenissero gli operatori sanitari del 118.

Stando ai primi rilievi effettuato, parrebbe che il rogo sia stato causato da un corto circuito di una centralina telefonica. Un'ipotesi che, ovviamente, dovrà essere confermata una volta completate tutte le operazioni.