“Jennifer Lopez ha voluto sposare Ben Affleck il prima possibile per evitare ripensamenti” J Lo avrebbe avuto una certa “fretta” di sposare Ben Affleck, che non ha più dubbi essere l’uomo della sua vita. “Era pronta a sposarsi la notte stessa in cui Ben le ha fatto la proposta”.

A cura di Giulia Turco

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ancora al settimo cielo per il matrimonio a sorpresa celebrato a Las Vegas nella notte di sabato 16 luglio. I due neo sposini sono stati raggiunti dai rispettivi figli, Emme la figlia 14enne di J Lo, e Sera la 13enne nata dal matrimonio di Affleck e Jennifer Garner. Tutti insieme hanno festeggiato le nozze sul volo di ritorno verso Los Angeles, a bordo di un jet privato, brindando con bibite zero e mangiando pizza.

Perché J Lo aveva fretta di sposare Ben Affleck

Page Six fa sapere tramite una fonte ben posizionata ad Hollywood che J Lo avrebbe avuto una certa “fretta” di sposare Ben Affleck, che non ha più dubbi essere l’uomo della sua vita. “Era pronta a sposarsi la notte stessa in cui Ben le ha fatto la proposta”, spiegano i ben informati al magazine americano. “Voleva bloccarlo per evitare ogni possibilità di ripensamento da parte sua, il prima possibile”. D’altronde il loro ritorno di fiamma sta bruciando velocemente, se si considera che i Bennifer si sono riavvicinati appena un anno prima delle nozze lampo. Per il momento la coppia non avrebbe in programma nessuna luna di miele, ma una festa in grande stile in Georgia, nella casa di Affleck che potrebbe ospitare una lunga lista di invitati.

Jennifer Garner era a conoscenza delle nozze lampo di Ben Affleck

Mentre l’ex marito sposava la pop star, Jennifer Garner si stava godendo il sole del fine settimana trascorso a Lake Tahoe senza menzionare minimamente l’evento. Eppure, fa sapere il magazine americano, sarebbe stata informata delle nozze pochi giorni prima dall’ex marito Ben Affleck. “Ben ha fatto sapere a Jen del matrimonio, pianificato con pochissimo anticipo e seguendo l’impulso del momento”, riferisce una fonte a Page Six. “Violet (la primogenita di Affleck, ndr) è rimasta a casa perché è estremamente fedele a sua madre”. Attualmente l’attrice vive a New York con il suo fidanzato, il dirigente di Tinder Paul Boukadakis.