“Il pianto di Alessandro Basciano è durato solo mezza giornata”: Sophie Codegoni approva con un like La fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a generare commenti sui social. In queste ore, l’ex gieffina è apparsa d’accordo con il post pubblicato da una utente.

A cura di Daniela Seclì

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nelle scorse settimane, hanno raccontato la fine della loro relazione nel salottino di Verissimo. L'ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne si è detta convinta di essere stata tradita dal suo ex compagno e gli ha rivolto varie accuse, tra cui quella gravissima di averle dato uno schiaffo. Dal canto suo, Alessandro Basciano – nella prima intervista – è scoppiato a piangere chiedendo a Silvia Toffanin di aiutarlo a tornare con la madre di sua figlia, dicendosi convinto che Sophie si sia fatta fare il lavaggio del cervello dalla madre e dalle cartomanti. Nella seconda intervista ha rispedito al mittente l'accusa di avere dato uno schiaffo alla sua compagna. In queste ore, un like di Sophie Codegoni lascia intendere che la situazione tra i due non sia ancora migliorata.

Il like di Sophie Codegoni al commento contro Alessandro Basciano

Su X non mancano di certo i commenti sulla fine della relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. C'è chi sostiene a spada tratta l'ex gieffina e chi, invece, spera che dia un'altra possibilità al suo ex fidanzato. In uno dei commenti, si legge:

Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine. Visto che tante dite a Sophie di perdonarlo…ma siete sicure che lui voglia Sophie?

Una utente ha risposto a questo post scrivendo: "Il pianto è durato mezza giornata…". Ed è proprio a questa replica che Sophie Codegoni ha messo un like.

Il commento di Sophie Codegoni alle lacrime di Alessandro Basciano

Quel like in fondo non sorprende. Già nel salotto di Verissimo, Sophie Codegoni aveva chiarito di non credere alle lacrime che il suo ex aveva versato in studio: