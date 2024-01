Il dramma del principe William e la scortesia ad Harry: “Nessuno lo ha informato della malattia di Kate” Le condizioni di salute della principessa Catherine preoccupano William, il quale non ha potuto farle visita e si ritrova a compensare l’assenza della madre coi figli George, Charlotte e Louis. Il dispetto a Harry: non è stato avvisato dell’operazione della cognata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il principe William è seriamente preoccupato per le condizioni della principessa Catherine, il nome che ha scelto la futura regnante in luogo di Kate Middleton. C'è un retroscena che sta facendo il giro del mondo e che rivela di come il principe William sia stato ‘rimbalzato' dall'inflessibile London Clinic. Proprio così: il marito non ha potuto fare visita alla moglie, operata all'addome. E c'è di più: la grande riservatezza della famiglia Windsor colpisce addirittura all'interno. Pare che il principe Harry è stato tenuto distante da ogni notizia e che abbia addirittura appreso della condizioni della cognata dal cellulare, attraverso una delle notifiche in push-up che arrivano dai grandi media online.

La gestione della notizia di Kate Middleton e Re Carlo

Tutti i parenti stretti, come da protocollo, sono stati avvisati in modo diretto, ma anche gli odiati Harry e Meghan avrebbero dovuto essere avvisati mentre si dice che il fratello di William avrebbe appreso tutto dal gossip. Allo stesso modo, hanno appreso della notizia di Re Carlo, che dovrà curare la sua prostata – come ci ha svelato anche Antonio Caprarica nella giornata di ieri.

Una delle regole auree dei Windsor è tenere la totale riservatezza sulle condizioni di salute. Non ci sono mai bollettini medici sulla Famiglia Reale e da questo punto di vista, Re Carlo ieri ha compiuto un gesto rivoluzionario. Ha annunciato non solo il ricovero, ma poi ha specificato anche che entrerà in clinica per il trattamento della prostata ingrossata che è un malanno comune degli uomini anziani e il fatto che l'abbia detto rappresenta un cambio di paradigma

William è vicino ai suoi figli

Intanto, William si sta prendendo cura in maniera diretta dei figli George, Charlotte e Louis, evitando quindi di delegare tutto ad assistenti e servitori. È un modo per compensare l'assenza della madre.