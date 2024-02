Francesca Neri ha un nuovo amore dopo Claudio Amendola, paparazzata insieme al manager Silvano Loia Un anno e mezzo dopo la separazione da Claudio Amendola, Francesca Neri ha ritrovato l’amore. L’attrice è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme a Silvano Loia, manager di Rai Way, con cui ha trascorso un romantico fine settimana a Firenze. Gli scatti mostrano un bacio sulla banchina del treno e una certa complicità tra loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Francesca Neri ha ritrovato l'amore. Un anno e mezzo dopo la separazione da Claudio Amendola, l'attrice ha voltato pagina ed è stata paparazzata per la prima volta in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Silvano Loia, responsabile acquisti di Rai Way, con cui ha trascorso un romantico fine settimana a Firenze, in occasione del suo 60esimo compleanno. Non si sa con certezza da quanto tempo siano una coppia, ma stando agli scatti del settimanale Chi i due sono piuttosto complici.

Le foto di Francesca Neri e Silvano Loia a Firenze

Così come Claudio Amendola, che era stato avvistato insieme a una misteriosa donna di nome Giorgia, anche Francesca Neri ha ritrovato l'amore. L'uomo al suo fianco, con cui è stata paparazzata dal settimanale Chi, si chiama Silvano Loia ed è manager di Ray Way. I due sono stati avvistati per la prima volta a Firenze, dove hanno trascorso un romantico weekend in occasione del compleanno di lei, che lo scorso 10 febbraio ha spento 60 candeline. Stando alle foto, la coppia sarebbe rimasta chiusa nella loro stanza d'hotel per quasi tutto il tempo del soggiorno, uscendo solamente per fumare una sigaretta sul bancone e per fare qualche acquisto. Poi le effusioni in pubblico: i due si sono baciati sulla banchina del treno diretto a Roma. Un bacio veloce, che però denota tra loro una certa complicità e alchimia. Pare che si frequentino già da un pò, anche se non si sa con precisione da quando.

Foto dal settimanale Chi

Chi è Silvano Loia, il nuovo amore di Francesca Neri

Stando a quanto racconta il settimanale Chi, Silvano Loia è l'uomo che da alcuni mesi è al fianco di Francesca Neri. Lontano dal mondo dello spettacolo, lavora come procurement manager di Rai Way Spa, vale a dire è il responsabile acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisvio della Rai. Piuttosto riservato sulla sua vita privata e lavorativa, non si hanno altre informazioni sul suo conto.