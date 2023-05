Claudio Amendola ha ritrovato l’amore, le foto con Giorgia dopo la separazione da Francesca Neri Dopo la separazione dalla moglie Francesca Neri, Claudio Amendola ha ritrovato l’amore. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l’attore in compagnia di una misteriosa donna, Giorgia, costumista di professione. Pare che i due si frequentino già da diversi mesi e vivano insieme.

Claudio Amendola ha ritrovato l'amore. Dopo la separazione da Francesca Neri, l'attore romano è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di Giorgia, una misteriosa donna di cui al momento non si conosce il cognome, ma pare abbia 15 anni in meno di lui.

Il settimanale Diva e Donna ha avvistato la nuova coppia fuori da un ristorante, mentre chiacchiera sorridente e complice, anche se non c'è nessun gesto di affetto esplicito. Lei indossa un maglione grigio chiaro e tiene tra le mani una sigaretta elettronica, mentre lui un maglioncino viola e un paio di jeans, Pare che Amendola e Giorgia si frequentino dallo scorso ottobre e che da qualche mese vivano anche sotto lo stesso tetto, probabilmente a Roma. Non si conosce il cognome della donna, ma quel che si sa di lei è che lavora nel mondo dello spettacolo, nel dietro le quinte. Di professione, infatti, è una costumista.

Già diversi mesi fa, quando è stata annunciata la separazione tra l'attore e Francesca Neri, si parlava di un'altra donna nella vita di Amendola. Non ci sono certezze a riguardo, ma potrebbe trattarsi della stessa Giorgia con cui è stato paparazzato di recente dal settimanale Diva e Donna. E anche le tempistiche tornerebbero e farebbero pensare proprio a lei. Per ora non si conosce il cognome della misteriosa donna che ha rubato il cuore dell'attore, ma dalle poche informazioni trapelate si sa che lavora nel mondo dello spettacolo a sua volta, ma non davanti alle telecamere. È infatti una costumista e non si esclude che la scintilla possa essere scoppiata proprio grazie al lavoro.