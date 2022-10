Claudio Amendola si è separato da Francesca Neri, in tribunale con lo stesso avvocato di Totti Claudio Amendola e Francesca Neri avrebbero raggiunto l’accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato al Tribunale di Roma già da metà ottobre. L’attore fino ad agosto aveva smentito categoricamente ogni voce sulla crisi: “Non è assolutamente vero, non scherziamo”.

A cura di Giulia Turco

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati. Dopo mesi di gossip e di conseguenti smentite da parte dell’attore, la coppia ora sarebbe davvero giunta al capolinea arrivando a mettere un punto in tribunale. Una separazione dunque ufficiale, ma pacifica, sulla quale i due avrebbero immediatamente trovato un accordo.

Separazione pacifica tra Claudio Amendola e Francesca Neri

A raccontare la cronaca dei fatti è Il Messaggero. Secondo il quotidiano romano, l’attore e la conduttrice avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice insomma, ma sarebbe ufficiale che Amendola e Francesca Neri non sono più una coppia. L’attore di fede giallorossa, per altro, ha avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, Antonio Conte, mentre la moglie in tribunale ha potuto contare sul sostegno di Paola Firggione.

Amendola via da casa già da luglio

Niente a che vedere con i litigi di casa Totti, insomma. Amendola e Francesca Neri avrebbero sin da subito mostrato il comune interesse a farsi meno male possibile a vicenda, nonostante il momento doloroso. Secondo Il Messaggero, l’attore avrebbe lasciato il tetto coniugale già dallo scorso luglio, nonostante proprio in quel periodo avesse smentito a chiare lettere le voci di una crisi. Stando all’accordo raggiunto, dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco che hanno in comune, 23 anni. La casa di famiglia resterà alla conduttrice.

Quando l'attore smentiva le voci sulla rottura

Insieme da 25 anni, si erano sposati a New York nel 2010. A mettere in giro il gossip sulla rottura, la scorsa estate, era stato Dagospia, secondo cui la loro storia era già finita già da tre mesi. Eppure pochi giorni dopo lo stesso attore era intervenuto con un’intervista al settimanale Di Più smentendo categoricamente ogni ipotesi di crisi con la moglie. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa aver messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Amendola, forse, potrebbe aver voluto tutelare se stesso e la moglie, alla quale è sempre stato molto vicino per amore e per per sostenerla nella battaglia contro la malattia, una patologia molto rara mai chiaramente. esplicitata.