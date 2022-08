Claudio Amendola smentisce la crisi con Francesca Neri: “Non so chi abbia messo in giro questa voce” Claudio Amendola smentisce le voci di una presunta rottura con la moglie Francesca Neri. È il primo a parlare dopo le indiscrezioni e sottolinea: “Non scherziamo nemmeno”.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle scorse settimane si sono rincorse voci insistenti su una presunta rottura tra Claudio Amendola e Francesca Neri, l'indiscrezione aveva fatto sobbalzare i fan della coppia che, però, finora non aveva rilasciato alcuna dichiarazione. A rompere il silenzio e fugare ogni dubbio sulla questione è stato l'attore romano che sulle pagine di DiPiùTv ha messo in chiaro come stanno le cose.

La smentita di Claudio Amendola

"Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo" queste le parole con cui Claudio Amendola smentisce categoricamente la rottura con sua moglie Francesca, con la quale vive una storia d'amore da ben 25 anni. I due sono sempre stati piuttosto restii alla vita mondana, nonostante fossero una coppia assai nota nel mondo del cinema e della tv, è con il tempo che hanno poi imparato a mostrarsi, soprattutto negli ultimi mesi, quando l'attrice è tornata in televisione per parlare della sua patologia e del libro che ha scritto raccontando quei momenti, ha sottolineato quanto il marito fosse stato per lei importante. In questi termini, Neri parlava del padre di suo figlio:

Quando vedevo in lui la difficoltà, l'inadeguatezza, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato.

Come è nato il gossip sulla rottura

Insomma, nulla di vero, anzi, sebbene le voci si fossero rincorse in maniera insistente. I due hanno attraversato momenti difficili nella loro storia d'amore, ma hanno saputo superarli e trarne forza per alimentare ancor di più un sentimento sincero, che li ha portati ad essere una delle coppie più amate dello spettacolo italiano.Il gossip sulla presunta rottura era stato lanciato da Dagospia, secondo cui l'attore avrebbe anche un interesse per un'altra donna, riprendendo l'indiscrezione lanciata ancor prima da Diva e Donna.