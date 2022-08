“La storia tra Claudio Amendola e Francesca Neri finita da tre mesi”, spunta un’altra donna È Dagospia a rilanciare sull’ennesimo gossip estivo: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. La notizia flash a corredo delle informazioni pubblicate da Dive e Donna.

A cura di Redazione Spettacolo

Il video di Claudio Amendola senza Francesca Neri

È recentissimo anche il video di Claudio Amendola in un ristorante con il figlio Rocco di 22 anni, mentre si intrattiene con delle giovanissime fan che lo hanno braccato all'uscita per fare foto da condividere sui social. "Sono io che voglio farle con voi" ha dichiarato sorridente l'attore, che non era accompagnato dalla moglie. Un riferimento che non basterebbe per convalidare la notizia lanciata come un fulmine a ciel sereno dal settimanale Diva e Donna, visto che le ultime interviste di entrambi, datate settembre e ottobre 2021, contengono dichiarazioni ancora intrise di quell'amore e complicità che da sempre hanno contraddistinto la loro storia.

La malattia di Francesca Neri e il supporto di Claudio Amendola

L’attrice ha raccontato a Silvia Toffanin i momenti più bui degli ultimi anni lontani dalle scene, a causa della cistite cronica interstiziale, la malattia che l'avrebbe spinta a pensare addirittura al suicidio: “Non ho mai avuto paura del la sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà. Piano piano ti chiudi in te stessa, ti allontani da tutto e da tutti e subentra la depressione. Ho pensato di fare un gesto estremo perché in quel momento lo vedevo come una liberazione, una via d’uscita". Al suo fianco c’è sempre stato il marito Claudio Amendola: “Ha detto che il suo compito era starmi vicino, ma non era scontato” ha aggiunto, specificando che senza di lui non sarebbe riuscita a superare un momento simile.