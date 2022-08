Claudio Amendola fermato da alcune fan per una foto: “Sono io che voglio farla con voi” All’uscita da un ristorante insieme al figlio Rocco, Claudio Amendola è stato fermato da alcune ragazze per una foto. L’attore ha scherzato con loro, lasciandosi sfuggire un commento che, a giudicare della sua espressione, non avrebbe voluto dire: “Vi ho visto entrare, avete fatto una sfilata. Sono io che voglio farla con voi”.

A cura di Elisabetta Murina

Ha raggiunto oltre mezzo milione di visualizzazioni un video Tik Tok che ritrae Claudio Amendola insieme al figlio Rocco in un ristorante di Roma. L'attore è stato fermato da alcune fan che gli hanno chiesto una foto e alle quali ha detto: "Sono io che voglio farla con voi".

L'incontro di Claudio Amendola con alcune fan in un ristorante

All'uscita dal ristorante con il figlio, Claudio Amendola è stato fermato da alcune ragazze sedute a un tavolo. "Ti abbiamo salutato da lontano", hanno detto all'attore mentre si avvicinava a loro. "E io non vi ho ca*ato di pezza", ha risposto scherzando il diretto interessato, aggiungendo una frase che forse non avrebbe voluto dire, dal momento che subito dopo si copre la mano con la bocca: "Però vi ho visto entrare, avete fatto na sfilata. Siete troppo giovani, non lo posso dire".

Le ragazze non sembrano turbate dalla frase di Amendola, tanto che subito dopo aggiungono: "Noi due volevamo chiederti una foto". E poi scherzano ancora con l'attore: "Sei tu che vuoi fare la foto con noi". E lui, invitandole tutte insieme, aggiunge: "Sì, esatto, sono io. È tutta carne che cresce. Ma vi prego mandatemela oppure mandatela a mio figlio". Il tutto è stato immortalato da un'altra ragazza seduta al tavolo, che ha poi condiviso il video su Tik Tok, dove ha raggiunto migliaia di interazioni, tra commenti, visualizzazioni e condivisioni.

Leggi anche Angelina Jolie e la figlia Shiloh al concerto dei Maneskin: foto e video della star ripresa dai fan

La reazione del figlio Rocco alla scena

Ad assistere alla scena da lontano c'era Rocco, il figlio di Claudio Amendola. È nato dall'amore tra l'attore e la moglie Francesca Neri e ha oggi 23 anni. Il ragazzo era in disparte, visibilmente imbarazzato per l'accaduto, tanto che ha scosso la testa quasi in segno di disapprovazione di fronte a quanto stava accadendo, con la speranza che il tutto finisse il più in fretta possibile, soprattutto nel momento in cui il padre e le ragazze hanno cercato di coinvolgerlo nella foto.