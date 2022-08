“Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati”, lui avrebbe già traslocato: l’indiscrezione Claudio Amendola e Francesca Neri si starebbero separando dopo 25 anni insieme. Da quanto si apprende, l’attore avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con lei ed è stato avvistato a cena insieme al figlio Rocco di 22 anni, ma senza la Neri.

Sembra che nei salotti romani non si parli d'altro, almeno stando all'indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna. Claudio Amendola e Francesca Neri si starebbero separando dopo 25 anni insieme. Da quanto si apprende, l’attore avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con lei ed è stato avvistato a cena insieme al figlio Rocco di 22 anni, ma senza la Neri. La stessa cena probabilmente è stata l'occasione che alcune giovanissime fan su Tik Tok hanno colto per chiedergli foto e clip da caricare sui social. "Sono io che voglio farla con voi", ha risposto Amendola, entusiasta dell'accoglienza e dell'affetto di una generazione inaspettatamente partecipe.

L'ultima volta che Francesca Neri ha parlato di Claudio Amendola

L'assenza di Francesca Neri al suo fianco aveva destato qualche dubbio sul loro rapporto, che da un po' non vive sotto i riflettori. Separatamente hanno parlato del periodo difficile vissuto dall'attrice a causa di una malattia improvvisa, la cistite interstiziale cronica. A Verissimo, lo scorso ottobre aveva dichiarato: “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui”.

Quando Claudio Amendola parlò della malattia di Francesca Neri

A settembre, fu Claudio Amendola a parlare per la prima volta a Verissimo della malattia di Francesca Neri. Le sue parole d'amore riscaldarono l'atmosfera resa fredda dalla descrizione di una sofferenza che stava rischiando di allontanarli davvero e che invece, stando ai loro racconti, li avrebbe poi uniti ancora di più: